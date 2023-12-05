ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года
Для развития новых диаметров компания ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов в 2023 году, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.
Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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