ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года

Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.

Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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