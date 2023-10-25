ЦППК увеличила количество сотрудников для помощи маломобильным людям
Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Центральной пригородной пассажирской компании за пять лет расширился более чем в двое. На сегодняшний день уже семь групп специалистов регулярно сопровождают подопечных в электропоездах, обрабатывая около 1,5 тысячи заявок в год.
ЦОМП заработал в сентябре 2018 года. Его главная функция - сопровождение маломобильных пассажиров на всем пути, включая оказание помощи при посадке и высадке из вагона. Услуга бесплатная. Для того, чтобы воспользоваться ею, достаточно оставить заявку по номеру телефона: 8 800 707 00 90.
Сервис работает ежедневно. Чтобы сотрудники смогли составить оптимальный маршрут, рекомендуется обращаться в ЦОМП не позднее, чем за четыре часа до поездки. Если нужно совершить групповую поезду, то необходимо оставить заявку за 10 дней минимум.
Для работы в Центре мобильности все сотрудники обучаются по программе «Обеспечение доступности услуг и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения».
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