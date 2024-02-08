ЦППК установит камеры для наблюдения за посадкой и высадкой пассажиров

Системы видеонаблюдения появятся на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Сейчас на станциях с ограниченной видимостью находятся сигналисты, либо помощники машиниста выходят из электропоезда непосредственно на платформу.

«Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады», - сообщил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Системы появятся на платформах станций и остановочных пунктов Кунцевская, Марк, Водники, Москворечье, Гражданская, Битца, Красный Строитель, Плющево, Панки, Сортировочная, Перово и Андроновка. Часть из них заработает уже в этом году.

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