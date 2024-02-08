08 февраля 2024, 15:59

ЦППК установит камеры для наблюдения за посадкой и высадкой пассажиров

ЦППК
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Центральная пригородная пассажирская компания установит специальное оборудование, которое поможет следить за посадкой и высадкой пассажиров из электропоездов на платформах с ограниченной видимостью. Данные меры позволят повысить уровень безопасности при отправлении.

Системы видеонаблюдения появятся на двенадцати станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Сейчас на станциях с ограниченной видимостью находятся сигналисты, либо помощники машиниста выходят из электропоезда непосредственно на платформу.

«Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады», - сообщил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Системы появятся на платформах станций и остановочных пунктов Кунцевская, Марк, Водники, Москворечье, Гражданская, Битца, Красный Строитель, Плющево, Панки, Сортировочная, Перово и Андроновка. Часть из них заработает уже в этом году.

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Дороги
08 февраля 2024, 15:58
Голицинский лесопарк в Балашихе благоустроят в 2024 году
пресс-служба администрации городского окгура Балашиха
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Планы по благоустройству Голицинского лесопарка обсудили с жителями Балашихи. Проект будет готов к концу июня, а после в лесопарке начнутся работы по благоустройству.

Площадь Голицинского лесопарка составляет 12 гектаров. Там обустроят большие тропинки из гранитного отсева, проведут освещение, оборудуют места для отдыха. Также установят веранды, качели и лавочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин встретился с представителями проектной организации и жителями.

«Мы презентовали концепцию благоустройства Голицынского лесопарка. <…> В настоящее время данную концепцию согласовываем с главным культурным наследием, так как территория лесопарка вместе с усадьбой Пехра-Яковлевская попадает в зону культурного наследия. Записали пожелания жителей, обязательно попробуем их реализовать», - сказал Максим Сидоркин.

Благоустройство Балашиха Парки
08 февраля 2024, 15:51
Электронный аукцион по закупке препарата для пациентов с хроническим лейкозом и лимфомой объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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В Подмосковье объявили электронный аукцион по закупке лекарственного препарата Акалабрутиниб для лечения онкологических заболеваний. Закупка осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы».

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, препарат закупается для граждан, которые имеют право на получение социальных льгот.

Извещение на проведение электронного аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Акалабрутиниб - онкогематологический препарат, который применяется для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза и рецидивной формы мантийноклеточной лимфомы. Лекарственное средство хорошо зарекомендовало себя в лечении этих заболеваний.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области», заявки принимаются до 14 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Аукционы Лекарства
08 февраля 2024, 15:48
Пожарное депо в селе Марфино достроят в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Строительство 100-го по счету в Подмосковье пожарного депо ведется в селе Марфино. Его откроют в 3-м квартале 2024 года.

Новое пожарное депо рассчитано на четыре машины. Оно будет обслуживать порядка 40 населенных пунктов, в том числе Марфино, Аксаково, Федоскино, Поселок Птицефабрики и другие. После открытия туда переедет ПСЧ-236, которая временно базируется в деревне Еремино.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с коллегами побывала на стройплощадке объекта. Подрядная организация полностью завершила монолитные работы и частично - подведение инженерных коммуникаций. Летом там проведут озеленение и благоустройство территории.

Работы ведутся в рамках совместной программы администрации Мытищ и «Мособлпожспаса».

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Мытищи Строительство
08 февраля 2024, 15:38
Сыры из Орехово-Зуева представили на международной выставке «Продэкспо»
Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Сыроварня «Альдини» из городского округа Орехово-Зуево приняла участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2024». Фермеры представили в том числе и новую продукцию из меда.

«На выставке представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов. Мероприятие дает возможность производителям заключать договоры с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита. Московская область также активно принимает участие», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На стенде сыроварни «Альдини» можно попробовать новый сыр с голубой плесенью «Рокбер», а также мягкие сыры «Горгонзола» и «Камамбер». Фермеры также предлагают гостям медовое масло и медовые пасты с ягодными вкусами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Сельское хозяйство Орехово-Зуево Продукты

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