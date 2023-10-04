ЦППК установила временные платформы на остановочных пунктах Вохна и Казанское
ЦППК достроила временные платформы на остановочных пунктах Вохна и Казанское. Благодаря этому пассажиры смогут пользоваться ими во время работ.
В сентябре ЦППК начала реконструкцию двух остановочных пунктов в Павловском Посаде.
«В ходе работ строители полностью заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки платформ, установят навесы и малые архитектурные формы, возведут новые билетные кассы», - уточнили в компании.
На платформах появятся стойки SOS, системы оповещения и динамические табло, установят светодиодное освещение. Для маломобильных граждан оборудуют пандусы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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