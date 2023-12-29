ЦППК провела уроки безопасности для 2 тысяч детей за год

Всего в этом году уроки провели более чем для двух тысяч детей. Представители компании рассказывают о правилах поведения на железной дороге, а помогают им в этом различные герои мультфильмов.

Знания с детьми закрепляют при помощи раскрасок и пазлов - их вручают детям по окончании занятий. Для ребят также проводят эстафеты, викторины и конкурсы.

Образовательную программу запустили в Подмосковье в 2020 году. За это время правила безопасности рассказали четырем тысячам детей. Присоединиться к проекту можно, прислав заявку на электронный адрес ЦППК: info@central-ppk.ru.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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