ЦППК построила дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино

Пушкино является четвертой по востребованности станцией Ярославского направления - здесь более 20 тысяч отправлений в сутки или около семи миллионов отправлений в год. Благодаря новым турникетам пассажиры смогут быстрее проходить к поездам или выходить в город.

В новых павильонах установлены билетные автоматы, которые позволяют быстро оплатить поездку, не обращаясь в кассы. Один из объектов оборудован пандусом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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