ЦППК построила дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино
Еще два турникетных павильона на 16 проходов заработали на станции Пушкино в Подмосковье. Теперь пассажирам ЦППК доступны 57 проходов, а пропускная способность станции в часы пик повысилась с 492 до 684 человек в минуту.
Пушкино является четвертой по востребованности станцией Ярославского направления - здесь более 20 тысяч отправлений в сутки или около семи миллионов отправлений в год. Благодаря новым турникетам пассажиры смогут быстрее проходить к поездам или выходить в город.
В новых павильонах установлены билетные автоматы, которые позволяют быстро оплатить поездку, не обращаясь в кассы. Один из объектов оборудован пандусом.
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