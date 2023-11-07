ЦППК подготовила свыше 300 поездов к зиме

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сезонную подготовку прошли 276 поездов ЦППК и 25 арендованных составов. На зимний режим перевели климатические системы, проверили обогреватели, а также состояние уплотнений дверей и окон, кондиционеры, обеззараживатели и осушители. В депо подготовили дополнительный запас антигололедной смазки для токоприемников на случай обледенения контактной сети, а для бригад провели инструктажи по работе в трудных погодных условиях.

Сезонную подготовку поездов проводят весной и осенью, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для пассажиров в любое время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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