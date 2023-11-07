07 ноября 2023, 15:41

ЦППК подготовила свыше 300 поездов к зиме

ОА"Центральная ППК"
Читайте нас в: Google Новости

Центральная пригородная пассажирская компания подготовила к холодам 301 поезд. В них перевели на зимний режим климатические установки, проверили исправность систем обогрева и провели другие работы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, сезонную подготовку прошли 276 поездов ЦППК и 25 арендованных составов. На зимний режим перевели климатические системы, проверили обогреватели, а также состояние уплотнений дверей и окон, кондиционеры, обеззараживатели и осушители. В депо подготовили дополнительный запас антигололедной смазки для токоприемников на случай обледенения контактной сети, а для бригад провели инструктажи по работе в трудных погодных условиях.

Сезонную подготовку поездов проводят весной и осенью, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для пассажиров в любое время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
07 ноября 2023, 16:34
Первенство Московской области по фехтованию прошло в спорткомплексе «Новатор» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Первенство Московской области по фехтованию провели на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» в Химках. Участие в соревнованиях приняли более 140 спортсменов в возрасте до 15 лет.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Химок вошли в десятку лучших шпажистов области. Так, среди юношей личного зачета 6-е место занял Вадим Данилин, на 8-й строчке турнирной таблицы - Антон Пономарев, а 9-е место у Кирилла Борисова.

Среди девушек в личных соревнованиях на 6-ю строчку рейтинга поднялась Диана Липень, на 7-ю - Полина Валикова, на 8-ю - София Аверченкова. Кроме того, спортсмены из Химок заняли 4-е место турнира в командной дисциплине.

«Наши юные спортсмены огромные молодцы! В свои 15 лет они показывают достойные результаты. Проведение таких турниров и соревнований помогает развить интерес у детей к спорту и культуре», - поделился депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Отметим, что по итогам прошлого года спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию вошла в топ лучших учреждений Московской области. Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» многократно становились призерами первенств России, Европы и мира, Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр и различных международных турниров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
07 ноября 2023, 16:06
Более 11 тысяч случаев незаконной перевозки стройотходов выявили в Подмосковье с начала года
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В январе 2023 года в Подмосковье заработали камеры, которые следят за законностью транспортировок строительных отходов. У перевозчиков должны быть специальные талоны, в противном случае им грозит штраф. Так, с начала года в Московской области выявили около 11 тысяч фактов незаконной перевозки стройотходов.

Сумма штрафов за десять месяцев составила 470 миллионов 545 тысяч рублей. Только за первую неделю ноября камеры зафиксировали 234 нарушителя, которых оштрафовали более чем на пять миллионов рублей.

«В октябре 1,3 тысячи водителей были оштрафованы на сумму 61 миллион 156 тысяч рублей. Уже не первый месяц больше всех нарушают водители Балашихи: 208 постановлений на сумму более 19 миллионов рублей», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве напомнили, что штрафы за такой вид нарушений могут достигать 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор
07 ноября 2023, 15:46
Минтранс Подмосковья: расписание части пригородных поездов изменится с 10 по 12 ноября
ОА"Центральная ППК"
Читайте нас в: Google Новости
Минтранс Подмосковья сообщил, что расписание пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях частично скорректируют с 10 по 12 ноября. Изменения вызваны работами по переустройству контактной сети.

В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 ноября закроют путь из Москвы на участке Щербинка - Подольск. В этот период поезда будут следовать на закрытом участке по пути на Москву. После 22:00 часть электричек выведут из расписания. Отмечается, что движение транспорта из дальнего пригорода в это время будет сохранено.

На Рижском направлении после 22:00 часть поездов выведут из расписания, а интервалы движения увеличат до 30 минут.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. Ознакомиться с расписанием поездов можно на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МЦД
07 ноября 2023, 15:45
Отбор на международный форум «Шаг в будущее» стартовал в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Молодых людей, проживающих в Московской области, пригласили принять участие в отборе международного форума «Шаг в будущее», который пройдет в российской столице и соберет более 1,5 тысячи талантов из стран Европы, Азии, Америки и Африки. В ходе мероприятия участникам продемонстрируют научные и инновационные достижения России.

Отметим, что площадки организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 центральных российских университетов. К работе с молодыми специалистами привлекли более 300 докторов и кандидатов наук.

Форум будет организован в два этапа - очный и дистанционный. Первый этап пройдет с 25 по 29 марта, а второй - в течение апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В рамках программы по всей стране было организовано 162 региональных и федерально-окружных отборочных соревнования. За право принять участие борются тысячи молодых специалистов, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Форум «Шаг в будущее» - это соревнование лучших молодых умов планеты. Серия мероприятий проводится ежегодно и привлекает внимание специалистов со всех уголков мира.

Технологии

Новости по теме