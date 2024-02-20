20 февраля 2024, 11:27

ЦППК обновит несколько ж/д станций в Подмосковье в 2024 году

ЦППК
Читайте нас в: Google Новости

Еще несколько подмосковных ж/д станций приведут к современному стандарту в этом году. Подробнее о планах по ремонту рассказали в ЦППК.

«Работы затронут шесть станций Москвы и Подмосковья, а также два пункта в Калужской и Тульской областях. Все это, от реконструкции платформ до установки малых архитектурных форм, направлено на приведение станций к единому стандарту, главная цель которого - сделать поездки для наших пассажиров еще удобнее», - рассказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в план этого года входят остановочные пункты Вохна и Казанское. Там полностью обновят платформы, откроют новые билетные кассы, сделают навесы. Пункт оборудуют колоннами экстренного вызова, громкоговорителем и динамическим табло. Появятся пандусы для инвалидов и новое освещение.

Позже начнется капитальный ремонт станций Гривно (Курское направление) и Малоярославец (Киевское направление). Здесь заменят плиты и блоки перекрытия, выложат брусчатку и линии безопасности, поставят урны и лавочки.

Обновить элементы навигации планируется также на платформах 88-й километр и Дедовск Казанского и Рижского направлений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда Ремонтные работы
20 февраля 2024, 12:24
Минкультуры Подмосковья: начался прием заявок на поддержку модернизации кинозалов
Фонд кино
Читайте нас в: Google Новости
Фонд кино начал прием заявок от организаций кинопоказа на модернизацию залов в 2024 году. Участники смогут получить средства для оснащения кинозалов современным оборудованием. Прием заявок завершится 29 марта.

К участию приглашают организации, расположенные в городах России с численностью населения до 500 тысяч человек. Документы принимают как онлайн , так и на бумажных носителях.

Максимальная сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, составляет девять миллионов рублей. При этом, организациям предстоит переоборудовать кинозалы в срок до 25 декабря 2024 года. С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Кино Фильмы
20 февраля 2024, 12:24
Литературно-гастрономический вечер в честь Пушкина прошел в кафе в Звенигороде
Хавива Фонина
Читайте нас в: Google Новости
Гастрономический творческий вечер, посвященный творчеству Александра Пушника, прошел в звенигородском арт-кафе Teatro. Гости попробовали любимые блюда русского поэта.

По словам шеф-повара заведения Олега Коробаня, подобные литературные вечера пройдут в последнее воскресенье каждого месяца и будут посвящены классикам русской литературы.

Гости заведения узнают, какие блюда любили мэтры отечественной литературы, а также смогут попробовать яства, которое те упоминали в своих произведениях.

Олег Коробань в костюме поэта рассказал о самом любимом блюде Пушкина - страсбургском пироге и, конечно, угостил гостей. Именно этот пирог упоминается в «Евгении Онегине». Посетители отдали должное и пожарским котлетам, воспетым Пушкиным в стихах, а также узнали историю этого блюда.

Для гостей весь вечер звучала живая музыка. Приглашенная московская певица Ирина Логачева исполняла популярные эстрадные песни.

Как рассказал Олег Коробань, следующий литературно-гастрономический вечер пройдет 31 марта. Его посвятят творчеству Николая Гоголя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Литература
20 февраля 2024, 12:23
Педиатр НИКИ детства Юлия Котова объяснила важность профосмотров для здоровья ребенка
Читайте нас в: Google Новости
Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, в том числе те, что протекают бессимптомно. Регулярная проверка здоровья позволит предупредить развитие патологий у детей и вовремя назначить лечение, рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства, педиатр Юлия Котова.

По словам специалиста, профосмотры позволяют обнаружить и исключить факторы риска развития заболеваний, а также скорректировать погрешности в питании или режиме дня. Проверять здоровье детям до одного года нужно каждый месяц, а после года и до 18 лет - ежегодно.

«Охрана здоровья детей и развитие детского здравоохранения определены как приоритетные задачи нашего государства. И это правильно, ведь здоровье детей - здоровье нации», - сказала Юлия Котова.

Она добавила, что чаще всего диспансеризация позволяет выявить болезни глаз, костно-мышечной системы, органов дыхания и ЖКТ.

Чаще всего дети болеют из-за малоподвижного образа жизни. Он приводит к снижению мышечной массы и проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Профосмотры - это большое подспорье и отличный инструмент, которым необходимо пользоваться», - подчеркнул врач.

Юлия Котова посоветовала прививать детям полезные привычки: следить за питанием, соблюдать распорядок дня и режим сна, заниматься физической активностью и соблюдать гигиену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Диспансеризация
20 февраля 2024, 12:14
Новые склады в индустриальном парке в Пушкино создадут более 400 рабочих мест
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Строительство трех новых складов запланировали в индустриальном парке «PNK ПАРК ПУШКИНО 2». Реализация проекта позволит создать в округе более 400 рабочих мест, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

На строительство трех складов направят около 4,5 миллиарда рублей. Площадь одного из объектов составит более 30 тысяч квадратных метров, здесь уже идут работы подготовительного этапа.

Еще два склада площадью 35 тысяч квадратных метров и 31 тысяча квадратных метров начнут возводить в ближайшее время. Проект сопровождает персональный менеджер ЦСС Благодаря этому застройщик получил разрешение на возведение объектов с первого раза, всего за пять дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Рабочие места Пушкино

Новости по теме