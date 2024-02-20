ЦППК обновит несколько ж/д станций в Подмосковье в 2024 году

«Работы затронут шесть станций Москвы и Подмосковья, а также два пункта в Калужской и Тульской областях. Все это, от реконструкции платформ до установки малых архитектурных форм, направлено на приведение станций к единому стандарту, главная цель которого - сделать поездки для наших пассажиров еще удобнее», - рассказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в план этого года входят остановочные пункты Вохна и Казанское. Там полностью обновят платформы, откроют новые билетные кассы, сделают навесы. Пункт оборудуют колоннами экстренного вызова, громкоговорителем и динамическим табло. Появятся пандусы для инвалидов и новое освещение.

Позже начнется капитальный ремонт станций Гривно (Курское направление) и Малоярославец (Киевское направление). Здесь заменят плиты и блоки перекрытия, выложат брусчатку и линии безопасности, поставят урны и лавочки.

Обновить элементы навигации планируется также на платформах 88-й километр и Дедовск Казанского и Рижского направлений.

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