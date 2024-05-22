22 мая 2024, 17:29

ЦППК назначит компенсационные рейсы на Рижском и Савеловском направлениях в мае

Медиасток.рф
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График движения пригородных поездов на Рижском и Савеловском направлениях скорректируют 25 и 26 мая. На этом фоне ЦППК запустит компенсационные автобусы.

На маршруты могут запустить один или два автобуса. Пассажиров просят планировать поездки заранее, так как расписание транспорта сформируют, исходя из корректировок графика движения электропоездов.

Напомним, для проезда в автобусах необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году.

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Автобусы
22 мая 2024, 17:54
Подмосковье приняло участие в ландшафтном фестивале на ВДНХ
МИСК
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Подмосковье представило свою композицию на фестивале «Будущее в цветах» на выставке «Россия» на ВДНХ. В нем примут участие все 89 регионов страны, каждый из которых представит свой оригинальный взгляд на будущее.

Фестиваль проходит в рамках выставки «Россия» и продлится до 8 июля. На нем проведут мастер-класс, лекции, выступления и показы. В его рамках также проведут голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый.

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Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, представители региона создали ландшафтную композицию «Зеленые горизонты». В ней использовали только растения из питомников области. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде. Так, высадка растений с большими корневыми системами помогает удерживать и фильтровать осадки. Эти технологии уже применили при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

По словам ландшафтного дизайнера Марины Бересневой, главная идея в использовании природы на пользу городских пространств.

«По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения, ведь они любят влажность. В композиции мы использовали растения нашей полосы, выращенные в питомниках Подмосковья. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность», - сказала она.

Выставки Фестивали
22 мая 2024, 17:46
С начала года социальный статус в Подмосковье получили еще 870 бизнесменов
Unsplash
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Около 900 представителей малого и среднего предпринимательства Московской области получили социальный статус с начала года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 685 предпринимателей подтвердили статус, еще 185 - получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале госуслуг.

Для поддержки предпринимателей Московской области работает центр «Мой бизнес». Его запустили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, представители бизнеса могут воспользоваться услугами по созданию ролика, регистрации товарного знака и другим направлениям. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
22 мая 2024, 17:42
Сквер на Профсоюзной улице благоустроят в Егорьевске в 2025 году
Медиасток.рф
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Победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в Егорьевске стал сквер «Технический сад» на Профсоюзной улице. В следующем году его обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области сообщили, что участие в голосовании приняли 850 тысяч жителей. Они выбрали 53 локации, которые благоустроят в следующем году.

За сквер «Технический сад» проголосовало более 9,8 тысячи жителей Егорьевска. Общее количество голосов в городском округе составило более 11,5 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство Егорьевск
22 мая 2024, 17:36
Фонтан и ливневки отремонтируют в поселке Часцы к июню
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов с профильными заместителями провел выездную встречу в Часцах. По просьбе местных жителей к лету в поселке запустят фонтан и отремонтируют ливневки.

Основные вопросы на встрече касались благоустройства, здравоохранения и ликвидации подтоплений. Жительница поселка Вера Кривошеева поинтересовалась судьбой фонтана.

«Вера Васильевна спросила, когда включат фонтан около консультативно-диагностического центра. Рассказал, что сейчас объект передают на обслуживание муниципальному учреждению, после чего фонтан обследуют и отремонтируют. Уже в июне мы планируем его запустить», - заявил Андрей Иванов.

Другой житель Алексей Колыманов сообщил, что весной участки на автобусной остановке вдоль Можайского шоссе подтапливаются из-за неисправной ливневой канализации. Глава Одинцовского округа поручил службам решить эту проблему с компанией «Мосавтодор» и восстановить коммуникации до конца июня.

Кроме того, по поручению руководителя муниципалитета в Часцах проведут круглый стол по вопросам здравоохранения. Планируется, что активные жители смогут встретиться с руководством Одинцовской областной больницы.

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Одинцово Благоустройство

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