ЦППК назначит компенсационные автобусы в Подмосковье на Казанском направлении

В выходные от станции МЦД Раменское автобусы будут отправляться с 08:00 до 19:00 каждый час, кроме 10:00 и 15:00. От станции Коломна они будут отправляться каждый час с 08:30 до 10:30, в 14:30, 15:30, а также в 19:00 и 20:00.

Расписание сформировано, исходя из изменений графика движения электропоездов. Чтобы оплатить проезд в автобусах, необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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