ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням в апреле

Ремонт кровель продолжается на территории Клина. Благодаря комфортной погоде в настоящее время проводятся работы как на скатных кровлях, так и на плоских крышах.

Сейчас ремонтные работы активно ведутся на нескольких адресах в городе: на улице Мечникова, дом № 12; в военном городке Клин-5; на улице Центральная, дом № 55; а также в Высоковске на улице Владыкина, дом № 14.

Работы осуществляются компанией «Лидер Строй» под надзором ГБУ «УТНКР», Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области, жителей и администрации городского округа Клин.

Планируется, что кровли отремонтируют в 71 многоквартирном доме за период с 2023 по 2025 годы. На данный момент ремонт завершен полностью в 26 домах, а на 11 объектах работы продолжаются.

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