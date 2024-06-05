ЦППК назначит компенсационные автобусы на Савеловском направлении в июне

Автобусы будут курсировать 8 июня от станции Савелово с отправлением в 16:30, 18:10, 19:30, 20:50 с остановками, 9 июня - от станции Талдом с отправлением в 00:40 и 01:25, а от станции Савелово с отправлением в 02:35, 04:15 и 05:50. От станции Дубна 16 июня автобусы будут отправляться в 07:40, 10:30 и 11:20, от станции Дмитров - в 06:00 и 08:40.

С актуальным расписанием транспорта можно ознакомиться на сайте ЦППК, а также в мобильном приложении.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».