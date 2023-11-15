ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в ноябре
График движения пригородных поездов Савеловского направления скорректировали в ноябре. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.
Расписание транспорта сформировали, исходя из изменения графика движения поездов. Чтобы воспользоваться транспортом, необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.
Внимание жителей обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации пна маршруте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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