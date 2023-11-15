ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в ноябре

Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 15 ноября

Читайте нас в:

Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на региональном портале госуслуг. Конференции пройдут 15 ноября.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам. Чтобы принять участие в конференциях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций , согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на деятельность такси , передвижение по МКАД грузового автомобиля , обслуживание карт «Стрелка» , выдача разрешений на выполнение авиационных работ и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».