15 ноября 2023, 10:27

ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в ноябре

ЦППК
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График движения пригородных поездов Савеловского направления скорректировали в ноябре. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.

Расписание транспорта сформировали, исходя из изменения графика движения поездов. Чтобы воспользоваться транспортом, необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

Внимание жителей обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации пна маршруте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
15 ноября 2023, 11:07
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 15 ноября
Unsplash
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Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на региональном портале госуслуг. Конференции пройдут 15 ноября.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам. Чтобы принять участие в конференциях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций , согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на деятельность такси , передвижение по МКАД грузового автомобиля , обслуживание карт «Стрелка» , выдача разрешений на выполнение авиационных работ и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
15 ноября 2023, 11:02
Встреча участника СВО со школьниками прошла на уроке истории в Павловском Посаде
Телеканал «360»
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Участник специальной военной операции на Украине Михаил выступил перед школьниками девятых классов в Павловском Посаде. Встреча состоялась на уроке новейшей истории, темой которого стало противостояние России с нацистами.

Михаил рассказал о службе, боевых товарищах и обстановке в зоне СВО. Школьники с интересом слушали добровольца, ведь для них он - настоящий герой.

Гуманитарная помощь стала важной темой встречи. По словам участника СВО, письма школьников и посылки горожан вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Внимание и поддержка земляков помогают держаться и уверенно двигаться к победе.

Через несколько дней Михаил вновь отправится на передовую. Встречи с участниками СВО, которые сейчас в отпуске в Павловском Посаде и Электрогорске, будут продолжаться.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.

Павловский посад
15 ноября 2023, 10:56
Итоги конкурса рисунков «Обнимая небо» подвели в музее военно-воздушных сил в Щелкове
Телеканал «360»
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Творческий конкурс «Обнимая небо» прошел в Подмосковье. Его итоги подвели в поселке Монино под Щелковым, в Центральном музее военно-воздушных сил. На победу претендовали 184 рисунка.

Тематику конкурса в этом году расширили. Многие работы были посвящены жизни музея и его экспонатам. Каждый участник получил памятный подарок, а авторы 15 работ стали победителями и получили специальные призы. Их ребятам вручили ветераны-летчики.

Главный приз получила восьмиклассница лицея № 14 Мария Сорокина. Ее победу объявила ветеран Великой Отечественной войны, штурман первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Павловна Брок-Бельцова.

«Сегодня вопросы культуры выходят на первый план. Там, где культура, там обязательно ум, воля и талант. Сегодня мы увидели: без творчества нет побед. Здесь - творцы, в том числе и победы. Желанной, очень-очень долгожданной и очень-очень заслуженной», - сказала она.

Все рисунки, присланные на конкурс, можно будет увидеть в залах музея Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Щелково конкурсы
15 ноября 2023, 10:52
Сергей Никитенко провел встречу по вопросам подключения газа в населенных пунктах Серпухова
Телеканал «360»
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел встречу по вопросам догазификации населенных пунктов. В частности, обсудили сроки выполнения работ по благоустройству территорий.

«Газификация наших населенных пунктов, эта работа ведется у нас уже не первый год. Это очень важное направление, потому что это те вещи, которые очень значительно влияют на качество жизни наших жителей, наших горожан, жителей нашего городского округа», - отметил Никитенко.

По его словам, в деревнях Ивановское и Балково благоустройство территории после социальной газификации планируется завершить до 20 ноября, а в Дашковке все работы уже завершены.

Помимо этого, в Сераксееве уже запустили газ, а в Мартьяново - работы в процессе, ведется сбор документации.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Серпухов Социальная газификация

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