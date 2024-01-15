ЦППК назначила компенсационные автобусы на Белорусском и Савеловском направлениях в январе

Внимание пассажиров обращают на то, что расписание автобусов сформировано, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

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