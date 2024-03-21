ЦППК начала готовить вагоны поездов к лету

Читайте нас в:

Сейчас ЦППК эксплуатирует 259 собственных электропоездов и 26 рельсовых автобусов, а также 34 арендованных состава. Подготовка вагонов к лету завершится до 31 мая.

Особое внимание уделят состоянию систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдению и связи пассажиров с локомотивной бригадой. Проверят освещение салонов и тамбуров.

Специалисты проведут тщательную диагностику механического и электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп. Оценят и внешний вид поездов, системы торможения и управления, а также общее противопожарное состояние.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».