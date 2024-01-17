ЦППК добавила функцию оплаты проезда в приложении с помощью SberPay

Воспользоваться платежной системой Сбербанка можно как в самом приложении, так и на сайте пассажирской компании. Весь процесс оплаты происходит всего в несколько кликов и занимает считанные секунды.

Директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов подчеркнул, что мобильное приложениее компании является ключевым инструментом взаимодействия с цифровой системой. Именно поэтому специалисты постоянно ведут работу, чтобы сделать его более удобным и функциональным.

«Оптимизация оплаты проезда с помощью мобильной платежной системы SberPay - важная часть этого процесса. Теперь покупать билеты с мобильных устройств стало еще быстрее и удобнее, и мы уверены, что эффект от внедрения новой функции почувствует каждый из 200 тысяч ежемесячных пользователей приложения „Расписание и билеты ЦППК“, - рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников обратил отдельное внимание, что онлайн-платежи со SberPay - современный, удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг. Благодаря его появлению гражданам больше не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения.

«Просто нажмите при оформлении заказа на кнопку SberPay и оплатите покупку в СберБанк Онлайн. При этом данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов и сторонним сервисам», - указал Вячеслав Цыбульников.

Он добавил, что SberPay можно использовать абсолютно бесплатно. Функция доступна всем клиентам банка и не требует установки дополнительных приложений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что перед Подмосковьем стоит задача повысить уровень культуры транспортного обслуживания. Для этого в системе проводят поэтапные изменения.

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