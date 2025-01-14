14 января 2025, 21:53

Цирковой коллектив из Лосино-Петровского стал лауреатом всероссийского конкурса

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В Щелково состоялся XII Всероссийский фестиваль-конкурс творческих достижений «Рябиновые бусы». Участницы народного коллектива циркового искусства «Итира» из Лосино-Петровского стали лауреатами I степени.

Полина Мунирова и Виктория Сударкина получили дипломы лауреатов I степени в номинации «Цирковое искусство. Они представили жюри и гостям мероприятия номер «Шепот порхающих бабочек». Девочки выступили под руководством тренера, гимнастки Евгении Нуянзиной.

«Полина, Виктория, вы - настоящие звезды. Ваш конкурсный номер заворожил всех своей легкостью, красотой и эмоциональностью. Мы невероятно гордимся вашими достижениями и поздравляем с блестящей победой. Желаем вам и вашему руководителю дальнейших творческих взлетов, новых ярких побед и неизменного вдохновения!» - пожелали организаторы мероприятия.

Лосино-Петровский конкурсы
14 января 2025, 23:39
Жителям деревни Миронцево исключат из платежек период отсутствия отопления
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В деревне Миронцево городского округа Солнечногорск продолжают реконструировать котельную, в этом году здесь обновят сети водоснабжения и отопления. А периоды, когда ресурс жителям не подавали, исключат из платежных документов.

Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин сообщил, что перерасчет за отопление произойдет централизованно: никаких заявлений в адрес ресурсоснабжающей организации не потребуется.

«Приняли решение исключить из платежек период, когда услуги горячего водоснабжения и центрального отопления не предоставлялись или предоставлялись не качественно. Мы продолжаем ежедневно следить за работой оборудования на котельной», - отметил Александр Кузьмин.

Работу котельной периодически останавливали из-за наладки автоматики, которую установили на существующие котлы, а также в связи с тем, что специалисты присоединяли новые сети.

Для подачи горячей воды и отопления в детский сад и школу смонтировали резервные источники теплоснабжения.

Ранее на котельной установили новые сетевые насосы, систему химводоподготовки, более 100 единиц запорной арматуры, подготовили теплообменники и сетевое оборудование, опрессовали котлы. Также смонтировали автоматику для отслеживания и регулировки работы всех узлов.

ЖКХ Солнечногорск Отопление Ремонтные работы
14 января 2025, 23:27
Ветерана Отечественной войны из Солнечногорска поздравили со 103-летием
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Ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны Ленинграда и почетный гражданин Солнечногорска Агафия Розвезева отметила свой 103-й день рождения. Поздравления от имени главы округа Константина Михалькова вручил его первый заместитель Александр Кузьмин.

Александр Кузьмин выразил глубокую благодарность Агафии Розвезевой за ее подвиг, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил памятный подарок и цветы.

«Мы помним, какой ценой далась Победа. И мы в огромном долгу перед Вами. Благодаря подвигу военного поколения наша страна выстояла, сохранила свою независимость и свободное будущее. Спасибо Вам за все и низкий поклон», - сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

От лица молодого поколения ветерана поздравил участник движения «Волонтеры Подмосковья» Данила Васильев. Он помог Агафии Розвезевой в снегопад: расчистил снег и наледь на участке. После этого решил взять над ней шефство, теперь регулярно навещает и помогает ветерану.

«Я, как дочь, хочу выразить огромную признательность волонтерам за помощь. Мама очень рада такому вниманию и поддержке», - поделилась дочь Агафии Розвезевой Татьяна Дейкун.

Агафия Розвезева родилась в 1922 году. До начала Великой Отечественной войны она работала бригадиром в колхозе и курьером в строительной компании в Москве. В 1942 году Агафию призвали в инженерные войска Балтийского флота, где она служила сапером-минером. Ветеран принимала участие в защите подступов к блокадному Ленинграду, а затем - в разминировании «северной столицы», Петергофа и Таллина. Ее воинский путь завершился в 1946 году. За подвиги Агафию Розвезеву наградили Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и медалью Жукова.

Солнечногорск Ветераны Великая Отечественная война
14 января 2025, 23:14
Журналистов телеканала в Мытищах поздравили с Днем российской печати
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Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Мытищи Юрий Гончарук встретился с корреспондентами телеканала «Первый Мытищинский». Он поздравил журналистов с Днем российской печати и обсудил с ними информационное освещение жизни городского округа.

По словам Юрия Гончарука, депутаты обязаны работать в тесном контакте со средствами массовой информации, чтобы она доходила до каждого жителя городского округа Мытищи.

«Работа журналистов - это важная миссия, которая заключается в том, чтобы объективно освещать события и проблемы нашей жизни», - отметил Юрий Гончарук.

Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Мытищи поздравил журналистов с Днем российской печати. Он также отметил слаженную работу сотрудников телеканала и их высокий уровень профессионализма.

Мытищи Россия Работа «Единая Россия»
14 января 2025, 22:54
Готовность кровли в амбулатории поселка Радовицкий достигла 80%
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Глава Дмитровского управления администрации городского округа Шатура Виктор Макаров посетил поселок Радовицкий, чтобы проверить ремонт крыши местной амбулатории. Ее планируют сдать 20 января, сейчас объект готов на 80%.

Виктор Макаров осмотрел здание амбулатории в шатурском поселке Радовицкий и побеседовал с подрядчиками.

«Обговорили с рабочими сроки окончания работ, и они заверили, что кровлю сдадут 20 января. На данный момент выполнили уже 80% от общего объема работ», - рассказал он.

В поселке Радовицкий также возводят новую блочно-модульную котельную. Ее планируют сдать к сентябрю текущего года. Объект теплоснабжения улучшит качество жизни и комфорт жителей населенного пункта.

Отметим, что эти два проекта - часть стратеги по повышению уровня социально-значимой инфраструктуры в городском округе Шатура

Строительство Шатура

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