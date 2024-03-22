Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье

Голосование за места для благоустройства началось в Подмосковье 15 марта. На выбор жителям предоставили 220 территорий в 53 городских округах. О том, что изменится на площадках-победителях в интервью «360» рассказал заместитель министра благоустройства Подмосковья Евгений Афанасенков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Выбрать понравившийся проект жители могут по ссылке , а также через волонтеров, которые предлагают поучаствовать в опросе в подмосковных парках. Отдать свой голос можно за территорию в любом округе, но только один раз.

В голосовании участвуют парки, скверы, площади, набережные и другие места отдыха.

«В Московской области есть стандарт, по которому выполняются основные работы. Приводится в порядок дорожно-тропиночная сеть, устанавливаются освещение, система видеонаблюдения, новые скамейки, урны. Если есть возможность, обустраивают детские площадки, места для выгула собак, зоны отдыха», - отметил заместитель министра.

По словам Афанасекова, в опросе уже приняли участие свыше 500 тысяч жителей. С каждый годом количество неравнодушных увеличивается. Благодаря такой активности в Подмосковье уже преобразили 74 территории, которые выиграли в голосованиях прошлых лет. Еще 95 проектов находятся в стадии реализации.