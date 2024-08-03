Цикл праздничных мероприятий ко Дню города стартовал в Химках

Приобщиться к искусству можно будет в выставочном комплексе «Артишок». С 1 августа по 22 сентября там работает выставка «Химки. Взгляд истории в искусстве». В экспозиции представлены 20 картин членов художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Работы мастеров выполнены в двух стилях: масло на холсте и гуашь на бумаге. На полотнах изображены пейзажи Химок и России, а также предметы быта.

Также с 1 августа в «Артишоке» начала работу экспозиция «Типичные Химки. Семейные истории». На выставке представлены 46 картин семейной тематики 24 местных художников. Работы мастеров выполнены в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и других.

18 августа в 12:00 на стадионе в поселке Лунево пройдет фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас».

Для ценителей спорта организованы сразу несколько турниров. С 18 по 21 августа состоится VI Кубок Игоря Акинфеева. Этот турнир проводится с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Игры группового этапа пройдут на стадионе «Новые Химки», а финальные матчи - на стадионе «Родина».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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