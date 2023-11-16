Цикл педагогических интенсивов проекта «Цифровые классы» завершился в Подмосковье
Цикл педагогических интенсивов в рамках проекта «Цифровые классы» завершился в Подмосковье. Еще один пройдет с 16 по 17 ноября, сообщили в министерстве образования Московской области.
На мероприятии выступил министр образования региона Илья Бронштейн.
«Главная цель проекта „Цифровые классы“ - переход от традиционного образования к современной цифровой платформе, которая способствует развитию личности каждого ученика и создает условия для его успешного будущего», - пояснил Бронштейн.
Участники интенсива познакомились с цифровыми инструментами, программами и платформами, которые помогут организовать образовательный процесс. Во второй день мероприятия педагоги посетят школы, которые уже достигли успехов в проекте «Цифровые классы».
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