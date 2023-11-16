16 ноября 2023, 18:00

Цикл педагогических интенсивов проекта «Цифровые классы» завершился в Подмосковье

Министерство образования МО
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Цикл педагогических интенсивов в рамках проекта «Цифровые классы» завершился в Подмосковье. Еще один пройдет с 16 по 17 ноября, сообщили в министерстве образования Московской области.

На мероприятии выступил министр образования региона Илья Бронштейн.

«Главная цель проекта „Цифровые классы“ - переход от традиционного образования к современной цифровой платформе, которая способствует развитию личности каждого ученика и создает условия для его успешного будущего», - пояснил Бронштейн.

Участники интенсива познакомились с цифровыми инструментами, программами и платформами, которые помогут организовать образовательный процесс. Во второй день мероприятия педагоги посетят школы, которые уже достигли успехов в проекте «Цифровые классы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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ГодПедагогаНаставника
16 ноября 2023, 18:39
Представители Химок победили на соревнованиях за Кубок федерации по спортивной аэробике
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики спортивной школы «Виктория» в Химках выиграли десять медалей на соревнованиях за Кубок федерации по спортивной аэробике. Участниками чемпионата стали более 400 спортсменов из восьми регионов страны.

Среди спортсменов младшей группы победителями стали Тимофей Семин, Мария Молчанова, Алина Павлова, Иван Правилов, Елены Челышевой, а в старшей категории - Ника Кочеткова. Себебро взяла Станислава Говорова, а бронза у Екатерины Кондратьевой.

Дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой занял первое место в парном соревновании. Среди призеров оказалась и тренер спортивной школы «Виктория» Елена Челышева. Ее признали лучшим наставником по спортивной аэробике.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Результат радует - ребята показали хорошую подготовку. В соревнованиях такого масштаба мы неоднократно участвуем в течение всего года. Это уже вторая наша победа», - поделилась тренер спортшколы «Виктория» Елена Челышева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки
16 ноября 2023, 18:33
День бесплатной юридической помощи пройдет в Одинцове 18 ноября
сайт Волейбольного комплекса Одинцово
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Жители Одинцова смогут получить бесплатную юридическую помощь 18 ноября. Встреча с представителями Адвокатской палаты Московской области, нотариусом Московской городской нотариальной палаты и членами Общественной палаты Одинцовского городского округа пройдет в Волейбольном центре с 11: 00 до 14:00.

Специалисты окажут правовую поддержку по жилищным, семейным, наследственным и налоговым вопросам, проблемам гражданского и уголовного права, социального обеспечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о государственных услугах, которые стали доступны в цифровом формате на региональном портале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Адвокаты Налоги
16 ноября 2023, 18:00
Более 150 жителей трех округов Подмосковья получили звание «Ветеран труда» в 2023 году
Unsplash
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Почетное звание «Ветеран труда» получили 150 жителей Зарайска, Серебряных Прудов и Луховиц. Об этом сообщил начальник окружного управления социального развития № 12 Павел Четверкин

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, по вопросам, связанным с получением удостоверения «Ветеран труда», можно обратиться в любой МФЦ, на телефон горячей линии министерства или в Telegram-чаты «Социалка. Зарайск», «Социалка. Луховицы» и «Социалка. Серебряные Пруды».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Награды
16 ноября 2023, 18:00
Урок предпринимательства прошел в школе в Дмитрове
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Урок предпринимательства прошел в школу в Дмитрове. Старшеклассникам рассказали, как начать свое дело, воспользоваться мерами поддержки и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, школьники узнали, чем отличается ИП от самозанятого, какие есть права у предпринимателей, как получить меры поддержки и зарегистрироваться через МФЦ. Урок прошел в рамках проекта «Предпринимательские классы». Спикерами выступила руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена Дмитрова и Талдома Александр Терентьев и представитель центра «Мой бизнес» Мария Семенова.

Подростки узнали о грантах для молодых предпринимателей, которые можно направить на аренду помещения или покупку оборудования. Их могут получить ребята до 25 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Дмитров

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