Цикл медиапрограмм о писателях-фронтовиках начался в Балашихе

Мероприятие посвящено писателям, которые прошли через суровые годы войны и оставили свой след в литературе, написав произведения о фронтовых буднях, героизме и трагедиях военного времени. Гостям библиотеки рассказали о творческом и жизненном пути Григория Бакланова, Виктора Курочкина и Булата Окуджавы. Эти писатели, объединенные общей судьбой, ушли на фронт прямо со школьной скамьи, чтобы защищать Родину.

Повествование сопровождалось показом фрагментов из художественных фильмов, снятых по произведениям этих авторов. Зрители смогли увидеть отрывки из культовых лент «Был месяц май», «На войне как на войне» и «Женя, Женечка и Катюша». Эти фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа, передают атмосферу военного времени и раскрывают глубину человеческих переживаний.

Цикл медиапрограмм направлен на сохранение исторической памяти, популяризацию творчества писателей-фронтовиков и воспитание патриотизма у молодого поколения. Библиотечный центр «Южный» приглашает всех жителей и гостей Балашихи присоединиться к мероприятиям, чтобы вместе вспомнить подвиг народа и прикоснуться к литературному наследию Великой Победы.