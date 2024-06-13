13 июня 2024, 13:11

Цикл лекций по бухучету провели для сотрудников профсоюзных организаций Подмосковья

Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Четырехдневный интенсив по бухгалтерскому учету провели для сотрудников городских, районных и первичных профсоюзных организаций. Слушатели изучили процесс формирования отчетности, узнали об изменениях в положении учетной политики.

«Свыше 50 человек ознакомились с нововведениями в сфере бухгалтерского учета. Уверена, новые знания помогут нашим специалистам оптимизировать рабочий процесс в профсоюзных организациях медицинских учреждений Подмосковья», - рассказала председатель областной организацией Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

После завершения цикла лекций главный бухгалтер, начальник финансового отдела Профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Рудакова ответила на все интересующие вопросы работников отрасли, а затем каждый слушатель получил сертификат.

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Здравоохранение
13 июня 2024, 13:57
Последние концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в выходные
Министерство культуры и туризма Московской области
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Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут 15 и 16 июня в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В субботу, 15 июня, фестиваль пройдет в щелковском парке «Детский городок». Начало в 11:00, а уже в 15:00 танцевальные поединки стартуют в Пестовском парке Балашихи. Завершит день программа в 19:00 в Центральном парке Реутова.

16 июня концерты пройдут в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха Долгопрудного, в 15:00 - в Центральном парке Истры, в 19:00 - в парке культуры и отдыха Солнечногорска.

Завершится фестиваль в сентябре гала-концертом и церемонией награждения участников.

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Концерты Фестивали
13 июня 2024, 13:56
Состояние железнодорожных станций проверили в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили чистоту территорий железнодорожных станций «Лобня», «Депо» и «Луговая». Подобные осмотры члены комиссии будут проводить регулярно.

Как пояснили в ведомстве, инспекторы проверили наличие бытовых отходов в полосе отвода железной дороги на железнодорожных станциях, состояние контейнерных площадок, лестниц, перил и ограждений, а также, работает ли освещение.

Все выявленные замечания проверяющие занесли в протокол, а ответственным лицам установили сроки на устранения всех нарушений.

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Свалки Лобня Дороги
13 июня 2024, 13:55
Более 300 адресных табличек на фасадах домов обновили в Подмосковье с начала сезона
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Управляющие компании Подмосковья под контролем инспекторов по содержанию территорий и государственному жилищному надзору установили и обновили адресные таблички на фасадах домов. Всего привели в порядок более 300 указателей.

По словам зампреда областного правительства - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, установка на фасаде МКД адресных табличек входит в минимальный перечень работ и услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома.

В ведомстве добавили, что при отсутствии адресной таблички или ее повреждении следует обратится в свою управляющую компанию или оставить заявку на сайте ЕДС МО.

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Ремонтные работы
13 июня 2024, 13:55
Развязку на Рогачевском шоссе в Лобне достроят в этом году
Минтранс Подмосковья
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Строительство развязки на Рогачевском шоссе продолжается в Лобне. Сейчас рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Сейчас асфальт укладывают по основному ходу и на съездах развязки № 10 и № 11 со стороны автодороги „Хлебниково - Рогачево - Луговая“. Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе. Помимо этого, ожидается, что транспортный объект позволит сократить время выезда из Лобни на десять минут. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

В Минтрансе напомнили, что первый этап Северного обхода Лобни открыли в конце 2022 года. Благодаря ему время въезда и выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут, а в октябре 2023 года запустили движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Лобня Строительство Дороги

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