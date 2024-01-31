Цикл лекций для будущих мам стартовал в центре охраны материнства в Люберцах

Перинатальный психолог стационарного отделения Лилия Иващенко рассказала, что послеродовой период является очень сложным временем. На первый план выходят вопросы о правильном питании и уходе за ребенком, изменении режима дня, а также беспокойстве о правильном развитии новорожденного.

«Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», - подчеркнула Лилия Иващенко.

Она также отметила, что если во время беременности женщины обычно получают много внимания со стороны врачей, то после родов частые визиты к врачу прекращаются, и поддержки от других женщин больше нет. Поэтому такие темы занятий вызывают большой интерес у новоиспеченных матерей, так как появление ребенка требует дополнительных знаний и навыков, которыми перинатальный психолог с радостью делится.

Лекции проходят каждый понедельник, за исключением первой недели месяца, в 11:00 в Женской консультации № 2 в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».