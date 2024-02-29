Цикл лекций «Детская гинекология» стартовал в Московском областном центре охраны материнства и детства

Надежда Дуб отметила, что лекции посвящены аномальным маточным кровотечениям у детей и подростков, а также опухолям и опухолевидным образованиям.

«Темы интересные и необходимые в нашей врачебной практики, и, к сожалению, это часто встречающаяся патология среди детей и подростков», - добавила Надежда Дуб.

Специалист подчеркивает, что особое внимание уделено опухолям яичников, которые преобладают среди гинекологических заболеваний у девочек. Начало менструаций увеличивает риск возникновения этих опухолей из-за повышения гормонального фона, усиления чувствительности тканей яичников к гормонам и улучшения кровоснабжения. Это приводит не только к увеличению яичников, но и к образованию кист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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