29 ноября 2024, 10:04

Цикл бизнес-встреч для предпринимателей начался в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первый бизнес-визит организовали в Химках в рамках программы поддержки предпринимателей. Представители местных организаций обсудят вопросы сотрудничества и ведения дел в текущей ситуации.

Главная цель подобных собраний - поддержка малого и среднего предпринимательства и практическое знакомство с местными услугами и производством. Собравшимся рассказали о льготах и субсидиях, предоставляемых на разных уровнях: компенсации затрат на оборудование, арендные платежи, коммунальные услуги и многое другое. Подмосковные бизнесмены могу рассчитывать на субсидии до одного миллиона рублей.

«Бизнес-визиты - это уникальный формат мероприятий, который объединяет предпринимателей, экспертов и представителей власти с целью создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Подобные встречи помогают продвижению небольших компаний и развитию сотрудничества между ними, а также открывают доступ к полезной практической информации.

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Химки Бизнес
29 ноября 2024, 11:34
Новый «Урок цифры» в школах посвятят технологиям ИИ в сервисах такси
Медиасток.рф
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Новые «Уроки цифры» начнутся в школах Подмосковья со 2 декабря. Занятия посвятят технологиям и алгоритмам, которые обеспечивают работу современного такси.

Темой урока станет «Код города: технологии в движении», рассказали в Мингосуправлении Подмосковья. Участники узнают о том, как современное такси использует искусственный интеллект и машинное обучение. Кроме того, школьникам расскажут о том, как сервис строит маршрут и находит попутчиков.

«Учащиеся узнают, как сервис строит маршрут, зачем нужны совместные поездки и как находят попутчиков, а также о том, как ИИ используется разработчиками. Кроме того, участники смогут овладеть навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга», - добавили в ведомстве.

Занятия будут состоять из видеолекции и интерактивных заданий.

Принять участие можно на сайте проекта до 22 декабря.

Школы Школьники
29 ноября 2024, 10:56
Литературный вечер прошел в Центральной библиотеке в Воскресенске
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Центральной библиотеке имени Инны Гофф

В прошел литературный семинар, на котором рассказали о нелегкой судьбе писателя Федора Михайловича Достоевского. Посетителям показали копии писем, которые он писал своему брату Михаилу.

Лекцию провела кандидат филологических наук, педагог, лектор передвижного просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу», исполнительный редактор Издательского совета Русской Православной Церкви Валентина Курицина.

Она познакомила читателей с тремя письмами Достоевского, которые он написал брату Михаилу Михайловичу Достоевскому, Наталье Дмитриевне Фонвизиной и Аполлону Николаевичу Майкову. Валентина Курицина рассказала, как повествование выдающегося писателя отражает историю и культуру России, основные события в жизни и след, который они оставили.

Читатели узнали о ссылке и каторжных работах Достоевского, запрете на бумагу и писчие принадлежности, о людях, которые ему помогали. В письмах брату Федор Михайлович просит родственника прислать ему книги, рассуждает о страданиях и вере.

Все смогли рассмотреть факсимильные издания писем Достоевского. Они бережно сняты с оригиналов и доведены до современного цифрового качества фондом «Возрождение Тобольска».

В завершение Валентина Алексеевна озвучила практические аспекты сотрудничества с библиотеками и другими учреждениями культуры и образования в рамках передвижного культурно-просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу».

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Воскресенск
29 ноября 2024, 10:36
Переоформление договора поставки газа перевели в «цифру» в Подмосковье
Unsplash
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Жители Подмосковья могут подать заявление на переоформление договора поставки газа через «Госуслуги». Для этого нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в некоторых случаях жителям необходимо переоформить договор поставки газа. Теперь эта процедура доступна в электронном виде на региональном портале. Подписать документ можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

«Кроме того, в электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», - рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

Договор поставки газа необходимо переоформить при смене собственника жилья, приобретении недвижимости и в других случаях.

Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней.

ЖКХ Госуслуги
29 ноября 2024, 10:06
Свыше 500 километров автодорог отремонтировали в Химках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты обустроили 523 километра автомобильных трасс в Химках. Рабочие ликвидировали дефекты дорожного покрытия и освежили разметку.

Сотрудники коммунальных служб обновили пять участков дорог, каждая из которых тянулась почти на семь тысяч километров. Также рабочие нанесли новую разметку для безопасности пешеходов и обустроили более ста переходов.

Порядка 36 оборудованных пешеходных переходов появились близ детских садов и дошкольных учреждений. Специалисты уложили 18 переходов, служащих также и лежачими полицейскими. Дальнейшие планы включают установку новых светофоров, ограждений и дублирующих дорожных знаков.

Напомним, недавно специалисты завершили реконструкцию надземного перехода на пересечении улиц 9 Мая, Горшина и Юбилейного проспекта. Они освежили краску, заменили покрытие на полу и вставили новые стеклянные элементы.

Всего за 2024 год движение оптимизировали на 66 участках автомобильных дорог и на территории 101 двора в Химках.

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Химки Дороги

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