Цифровые сервисы Подмосковья в сфере погребения стали одними из лучших в России

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Все кладбища и захоронения на территории Московской области с 2020 года оцифровали и занесли в государственную информационную систему. Помимо этого, в регионе внедрили цифровые сервисы, оказывающие такие услуги, как: предоставление мест для захоронения, оформление родственных, почетных и воинских захоронений, а также создание семейного захоронения.

Отмечается, что с сентября 2022 года услугу по созданию семейного захоронения полностью автоматизировали. Участок можно выбрать на интерактивной карте «геопортала Подмосковья».

Внедрение в регионе цифровых сервисов по предоставлению муниципальных услуг в сфере погребения и похоронного дела способствует прозрачности и открытости рынка ритуальных услуг, а также развитию добросовестной конкуренции в этой сфере.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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