Цифровые проверки помогли устранить более 700 нарушений на автовокзалах Подмосковья с февраля

«Благодаря современным технологиям улучшается качество оказания услуг по перевозке жителей Подмосковья. С февраля 2023 года на цифровом контроле находятся 42 региональных автовокзала. Проверки проводятся ежедневно, все данные оперативно передаются через мобильное приложение в контролирующее ведомство», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

С помощью приложения «Проверки Подмосковья» проводится обследование автостанций по специальному чек-листу. Инспекторы отмечают, есть ли звуковое оповещение в зале ожидания и указатели маршрутов на перронах, чисто ли в зале, все ли оборудование работает, и так далее.

Далее информация автоматически передается в Минтранс Подмосковья. Если есть нарушение, автоматически создается задание на его устранение.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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