Цифровые методы борьбы с поджигателями лесов применят в Клину

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Под предводительством зампреда Московской области Романа Каратаева в мероприятии приняли участие представители Комитета лесного хозяйства Московской области, сотрудники «Мособлпожспаса», а также других ведомств Солнечногорского, Волоколамского, Истринского, Рузского, Одинцовского и Красногорского городских округов.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала о мерах, которые проводит администрация городского округа для подготовки к пожароопасному сезону 2024 года.

Среди них - меры по обследованию населенных пунктов, проведение наземного патрулирования территорий, проверка 755 пожарных гидрантов на водопроводных сетях и другие.

Общая группировка техники и персонала, которые могут быть задействованы для тушения лесных пожаров, согласно плану, составляет 70 единиц техники и 227 человек.

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