Цифровую услугу для признания квартир непригодными к проживанию запустили в Подмосковье

«Интерактивная форма в карточке услуги максимально проста и понятна. Перед началом заполнения заявки на экран выводится информационное сообщение со списком обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически. За ходом рассмотрения онлайн-заявления можно следить в личном кабинете», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Мингосуправления Подмосковья уточнили, что если квартира не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, сильно повреждена или представляет опасность, ее могут признать непригодной для проживания. Собственник вправе подать заявление и дождаться решения по этому вопросу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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