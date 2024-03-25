Цифровой сервис для поиска книг в библиотеках заработал в Подмосковье

Читайте нас в:

Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться на портале по ссылке и получить электронный читательский билет.

«Благодаря таким упрощённым сервисам люди смогут экономить свое время. Чтобы получить доступ к порталу, необходимо иметь учетную запись на госуслугах», - рассказал глава округа Владимир Харитонов.

Всего в Химках работают 14 библиотек. Там регулярно проводят кинопоказы, лекции и семинары.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».