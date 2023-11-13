Цифровой рентген-аппарат установили в амбулатории Балашихи

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Оборудование установили в деревне Черная на улице Агрогородок, 8. За две смены в обновленном рентген-кабинете примут до 50 человек.

Обследовать смогут и взрослых, и детей. Время, затраченное на каждого пациента, сократится в два раза. Теперь на обследование будет уходить 15 минут вместо 30. Также значительно уменьшится лучевая нагрузка.

Печатать снимки больше не придется, изображение разберут на компьютере. Принимать жителей начнут с 13 ноября. Запись доступна через единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержка будущим мам в Подмосковье по уникальному проекту «Наша женская консультация» стала лучшей в России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».