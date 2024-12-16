В Подмосковье 327 спортивных комплексов, при максимальной загрузке они могут принять 137 миллионов посетителей в год. Для участия в программе отобрали 50 ФОКов, которые рассчитаны на 26,5 миллиона человек в год.

«На первом этапе мы уже начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке. Взяли ФОК „Юбилейный“ в Химках. На бумаге мы видим 315 тысяч посещений в год, а в реальности загрузка этого объекта - 200 тысяч посещений в год, то есть 63% от заявленной», - рассказал Дмитрий Абаренов.

Умные камеры, установленные в спорткомплексах, распознают посетителей и считают загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

«Благодаря проекту мы увидим реальную посещаемость наших ФОКов. Сделаем цифровое расписание, увидим работу директоров в системе, где нас нельзя будет обмануть», - говорит министр.

С помощью программы «50 умных ФОКов» планируется как минимум на 10% увеличить загрузку спортивных центров в Подмосковье. Это позволит принимать объективные решения по строительству новых объектов.

«Мы загрузим „мертвые часы“, будем видеть полупустые секции и секции переполненные. До 10 апреля сделаем анализ по первому кварталу, после этого составим дорожную карту и будем распространять систему на все дворцы спорта», - подытожил Абаренов.

До 20 декабря в округах назначат ответственных за реализацию программы. Первые результаты появятся к весне.