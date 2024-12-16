16 декабря 2024, 14:21

Цифровой проект «50 умных ФОКов» улучшит работу спортивных комплексов Подмосковья — Дмитрий Абаренов

Медиасток.рф
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Новую цифровую систему, которая поможет правильно рассчитывать загрузку спорткомплексов и делать их более эффективными, тестируют в Подмосковье. О программе «50 умных ФОКов» рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В Подмосковье 327 спортивных комплексов, при максимальной загрузке они могут принять 137 миллионов посетителей в год. Для участия в программе отобрали 50 ФОКов, которые рассчитаны на 26,5 миллиона человек в год.

«На первом этапе мы уже начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке. Взяли ФОК „Юбилейный“ в Химках. На бумаге мы видим 315 тысяч посещений в год, а в реальности загрузка этого объекта - 200 тысяч посещений в год, то есть 63% от заявленной», - рассказал Дмитрий Абаренов.

Умные камеры, установленные в спорткомплексах, распознают посетителей и считают загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

«Благодаря проекту мы увидим реальную посещаемость наших ФОКов. Сделаем цифровое расписание, увидим работу директоров в системе, где нас нельзя будет обмануть», - говорит министр.

С помощью программы «50 умных ФОКов» планируется как минимум на 10% увеличить загрузку спортивных центров в Подмосковье. Это позволит принимать объективные решения по строительству новых объектов.

«Мы загрузим „мертвые часы“, будем видеть полупустые секции и секции переполненные. До 10 апреля сделаем анализ по первому кварталу, после этого составим дорожную карту и будем распространять систему на все дворцы спорта», - подытожил Абаренов.

До 20 декабря в округах назначат ответственных за реализацию программы. Первые результаты появятся к весне.

16 декабря 2024, 14:45
Водитель «Мострансавто» спас пассажира с приступом эпилепсии в Звенигороде
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Водитель «Мострансавто» Алексей Бутузов спас пассажира, которому стало плохо на конечной остановке маршрута № 13 в Звенигороде. У 16-летнего подростка случился эпилептический приступ.

Следуя должностной инструкции, Алексей Бутузов проинформировал о случившемся диспетчера, вызвал скорую помощь, однако, стало понятно, что пассажира с приступом нужно незамедлительно доставить в медучреждение. Два человека вызвались сопровождать его.

Алексей Бутузов привез подростка в звенигородскую больницу, взял кресло-каталку, пересадил на нее пассажира и с помощью аппарели вывез из автобуса, после чего передал врачам.

В компании отметили, что после случившегося водитель вернулся на линию и продолжил работу на маршруте. «Мострансавто» выражает Алексею Бутузову благодарность за профессионализм и проявленное неравнодушие.

Автобусы Водители
16 декабря 2024, 14:36
Агломерация Коломны и Зарайска вышла в финал конкурса «Культурная столица»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Финал Федерального конкурса за звание «Культурная столица года 2026» прошел на платформе «Цифровое деловое пространство» в Москве. В соревнованиях участвовали 20 городов России, включая агломерацию Зарайск и Коломну от Московской области.

В финал также вышли города Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В ходе торжественной церемонии финалисты представили презентации возможностей своих городов и программы развития на 2026 год. На основе этих материалов Оргкомитет конкурса определил победителя, который получит статус культурной столицы России в 2026 году.

По итогам голосования членами Оргкомитета культурной столицей 2026 года стал Омск. Кроме того, в рамках народного голосования на платформе «Госуслуги» победил город Владимир.

Агломерация Зарайск-Коломна из Московской области удостоилась диплома финалиста конкурса.

Коломна Зарайск конкурсы
16 декабря 2024, 14:15
Минэкологии Подмосковья назвало топ-5 округов по качеству воздуха
Unsplash
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Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинг» совершили 19 выездов в округа Подмосковья за неделю. Специалисты проверили качество воздуха, отобрав пробы в 68 точках.

В Минэкологии региона отметили, что исследования провели в Красногорске, Сергиевом Посаде, Пушкино, Ступине и других округах. Специалисты проверили качество воздуха по 31 загрязняющему веществу.

По данным исследований представители ведомства составили топ-5 округов с самым чистым воздухом. В рейтинг вошли Коломна, Пушкино, Королев, Балашиха и Сергиев Посад.

Напомним, что недавно в Минэкологии Подмосковья провели сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 год. Выяснилось, что в 13 округах региона снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода.

Минэкологии Подмосковья Экология
16 декабря 2024, 13:36
Число сбоев на коммунальных объектах Подмосковья уменьшилось на 7%
Министерство ЖКХ Московской области
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За неделю количество технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье на 7%. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона. По данным ведомства, аварийно-восстановительная служба взяла на контроль 553 нарушения.

Из общего числа сбоев 182 касались перебоев теплоснабжения, 157 - подачи горячей воды, 116 затронули систему холодного водоснабжения, а 98 - электроснабжения. За указанный период представители аварийной службы выполнили 46 выездов в округа.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 7,5 тысячи выездов в муниципалитеты.

ЖКХ

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