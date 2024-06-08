Цифровизация, роботы и инвестиции. В Подмосковье назвали задачи для развития региона

Заседание выездной администрации провели в поселке Столбовая в городском округе Чехов. В нем приняли участие более 70 местных жителей, которые смогли задать волнующие вопросы и получить ответы.

Жительница поселка Татьяна Егорова попросила установить урны и лавки. Администрация выполнила ее просьбу.

«Решила вопрос с мусоркой. У нас за переездом поставили мусорку, но сказали, что это временно. Потом сделают дорогу и уберут ее», - рассказала Татьяна Егорова.

Перед встречей с жителями первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Артем Попов обошел территорию и пообщался с соседями Татьяны.

В план выполнения работ включили ремонт дорог и домов, строительство магазина и тротуаров, уборку мусора. Обращения от местных жителей принимали 25 специалистов местной администрации. Большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ.

«Сейчас конкретно человек семь обратилось. Во-первых, с небольшими перебоями по горячей воде. Все дело в том, что здесь установили новейшее обновление, компьютеризированное в конце прошлого года по газовой котельной, соответственно идет в некоторых моментах отладка», - отметил заместитель генерального директора ООО «ЖКХ города Чехов» Артур Петров.

Подобные выездные администрации проводятся каждую неделю в разных районах городского округа Чехов. Жители очень ждут встречи со специалистами.

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