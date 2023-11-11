Цифровизация «Госуслуг» Подмосковья помогла бороться с мошенничеством

Благодаря цифровому развитию, взаимодействие между гражданами и судебными приставами стало удобнее и намного быстрее. Это, в свою очередь, привело к снижению рисков мошенничества. На портале госуслуг и официальном сайте ГУФССП России по Московской области доступны электронные сервисы, которые предоставляют жителям Подмосковья надежную информацию о ходе исполнительных производств.

Для получения достоверных сведений о задолженности рекомендуется обращаться только к официальным источникам, таким как «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП приставов по Московской области.

Кроме того, жителям Подмосковья доступен голосовой помощник «Полина» по номеру телефона: 8 800 303 0000. С его помощью они также могут получить достоверную информацию.

Отметим, что оплатить задолженность можно только через портал госуслуг или наличными, получив квитанцию для оплаты в любой кредитной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта. Он отдельно отметил, что в целом по стране 22% налоговых отчислений поступает от малого предпринимательства.

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