14 мая 2024, 14:47

«Чувствую в этом призвание». Медбрат Никита Пуханов рассказал о работе в подмосковном хосписе

Медиасток.рф
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Никита Пуханов работает медбратом в хосписе «Дом с маяком» и чувствует в этом свое призвание. Один из его пациентов — маленький Марк, плановые осмотры которого проводятся регулярно. Журналисты 360.ru побывали на одном из таких выездов.

Эта дружба продолжается уже два года. О медицинском осмотре маленький Марк думает не со страхом или напряжением, как это часто бывает у детей, а даже с радостью. Он всегда ждет прихода Никиты - медбрата из хосписа «Дом с маяком».

У мальчика спинальная мышечная атрофия первого типа. Он родился здоровым, но после тяжелой болезни в четыре месяца ему стало сложно держать голову, а общее состояние ухудшилось. После визита к врачу неизлечимый диагноз подтвердился, и семье Марка пришлось учиться жить в новой реальности.

«Когда мы первый раз услышали про хоспис, даже само это слово пугало и отталкивало. Поэтому сначала мы нашли фонд, который нас и перенаправил. Сказали, что все специалисты здесь первоклассные, хорошие, хорошо разбираются в заболевании и смогут нам оказать компетентную помощь», - говорит мама Марка Евгения Чорноног.

Измерить сатурацию и пульс, послушать дыхание стетоскопом - так начинается каждый осмотр Марка. Дальше Никита переходит к более серьезным процедурам. Для того, чтобы предотвратить застой в легких, необходимо проводить специальную гимнастику. Дыхательные мышцы у ребенка ослаблены, и их работу нужно постоянно поддерживать. Ночью мальчик спит с аппаратом ИВЛ, а днем ему нужны процедуры. Марк мудр не по годам и относится к ним спокойно. Впрочем, родители мальчика уверены - большое значение имеет и подход. Когда специалист делает свою работу с душой, все проходит легче.

«Я чувствую в этом призвание. Для меня это кажется каким-то важным делом, которому я отдал довольно много лет своей жизни. Я ощущаю какую-то полезность для общества и человечества в целом, поэтому мне нравится этим заниматься, нравится приносить пользу», - говорит Никита Пуханов.

Не только регулярный осмотр детей входит в работу медбрата. Главная цель, к которой стремятся специалисты хосписа «Дом с маяком», - обеспечить родителей необходимым оборудованием и научить самостоятельно выполнять все манипуляции. Чтобы семья не зависела от врачей и больниц и могла встроить уход за ребенком в свою повседневную жизнь.

Последний пункт планового визита - проверка гастростомы - выполнен, и Никита может идти, но он всегда остается еще на некоторое время, чтобы поиграть и поговорить с Марком. Ведь его профессия - это не только работа по инструкции, это еще и теплая забота и любовь от сердца.

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Дети Работа Медицина
14 мая 2024, 15:38
Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов пройдет в Химках
Ассоциация студенческого баскетбола
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Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола состоится в Химках. Соревнования за кубок Лиги Беглова пройдут с 23 по 25 мая.

Среди мужских сборных сыграют представители МГАФК из Московской области, БГТУ «Военмех» и ГУТиД из Санкт-Петербурга, а также УрФУ из Екатеринбурга. В женских соревнованиях встретятся команды ЧГУ-Атланта из Чебоксар, ГУТиД из Санкт-Петербурга, «Владимирские львицы» из Владимира и УрФУ-Сима-Ленд из Екатеринбурга.

Напомним, Суперфинал АСБ - это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Лига Белова разделена на три турнира - Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Баскетбол Студенты
14 мая 2024, 15:37
Правила велоезды разъяснили в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения правил дорожного движения при езде на велосипедах. Чтобы прогулка не привела к травмам, необходимо выбирать подходящие дороги для катания.

По словам старшего смены поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части Николая Воронова, лучше всего кататься по велосипедным дорожкам, а при выезде на проезжую часть соблюдать особую осторожность.

«Велосипед - это такое же транспортное средство, как и машина. Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, ехать нужно по краю проезжей части, если же их несколько, то они должны двигаться в колонне по одному. Во время движения нужно постоянно быть внимательными ко всему происходящему вокруг, не слушать музыку в наушниках, не разговаривать по телефону и не забывать, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, нужно слезть с велосипеда и перейти его», - рассказал Воронов.

Он добавил, что стоит приобрести средства защиты - шлем, налокотники, наколенники, фонарики для велосипеда и специальную одежду с яркими цветами и светоотражающими полосками.

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Спасатели Правила Дороги
14 мая 2024, 15:31
Центральный парк в Пушкино вошел в топ-5 по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк в городском округе Пушкино с 6 по 12 мая посетили 52 тысячи человек. С этим результатом он оказался на втором месте по посещаемости в Подмосковье среди других мест культуры и отдыха.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в парке расположена оборудованная детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы.

Занятие по душе найдет себе каждый посетитель парка, ведь в нем помимо живописных дорожек, уютных скамеек, также установлены шахматные и теннисные столы с амфитеатрами и трибунами.

А для комфорта и безопасности отдыхающих, в парке работает современная система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино Парки
14 мая 2024, 15:11
Жителей Подмосковья пригласили на проект «Город танцует в парках»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Второй Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» стартует 18 мая. В этот день выступления пройдут в трех городах, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Первыми артисты выступят в волоколамском парке культуры и отдыха - там смотр начнется в 11:00. В можайском парке «Ривьера» концерт стартует в 15:00, в центральном парке Наро-Фоминска - в 19:00. На следующий день, 19 мая пройдут концерты в сквере имени Зайцева в Коломне (в 11:00), в парке «200 лет Егорьевску» (в 15:00) и в парке культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре (в 19:00).

В этом году фестиваль охватит 30 парков Подмосковья. Свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Фестивали Парки

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