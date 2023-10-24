«Чувствуем внимание и поддержку». Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов

Губернатор подчеркнул, что кроме возрождения древних святынь в Московской области также появляются новые храмы. Только в прошлом году при поддержке региональных меценатов открыли 13 новых церквей.

«Вы любите каждый уголок нашей страны, очень хорошо знаете Московскую область, потому что здесь большое количество монастырей. С первого дня мы чувствуем ваше внимание и поддержку, работаем в партнерстве и очень этим дорожим», - обратился к патриарху Андрей Воробьев.

Он добавил, что в православные священники также оказывают посильную помощь по поддержке семей участников специальной военной операции, а также ездят на передовую и новые территории для проведения служб.

«Сейчас Фондом защитников Отечества и Московской митрополией реализуется совместная программа в части поддержки семей и детей. Во всем, что касается культурных программ, представители епархии также участвуют. А мы в свою очередь занимаемся хозяйственными вопросами - газификация, дороги к храмам, все, что связано с системой ЖКХ тоже стараемся сопровождать», - добавил губернатор.

Патриарх Кирилл напомнил, что в Подмосковье располагается самая большая митрополия, благодаря этому потенциалу и большому количества духовенства удается реализовывать многие задачи. Но даже в самом большом хозяйстве возникают нюансы, которые требуют быстрого решения.

«Благодарю Бога за то, что сегодня таких тем на повестке нет. Ну, а темы, связанные с общим развитием, улучшением ситуации, всегда присутствуют и свидетельствуют о движении вперед», - указал предстоятель РПЦ.

Реставрация храмов и святынь в Московской области проводится по программе «Культура Подмосковья» и в рамках работы Благотворительного Фонда по восстановлению порушенных святынь, сопредседателями которого являются Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Так восстановили одну из старейших подмосковных обителей Бобренев монастырь в Коломне.

Кроме того за последние два года в Московской области привели в порядок пространства вокруг источника Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Никольского собора в Красногорске, собора Александра Невского в Егорьевске, парк и озеро вблизи Спасской церкви в Лобне.