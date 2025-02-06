«Чтобы полноценно жить, нужна отдушина». Потерявший ноги житель Раменского стал мастером по дереву

10 лет назад. Николай по дороге на работу попал в ДТП, которое кардинально поменяло его жизнь. Мужчина лишился обеих ног. Был долгий период восстановления, около года заживали раны. Упасть духом Созданову не позволил характер и поддержка родных. Неравнодушные люди помогли с приобретением станков. Год ушел на освоение новой специальности. И вот полицейский и бизнесмен в прошлом стал мастером по дереву Николай Владимирович трудится в небольшой мастерской своего загородного подмосковного дома. В свое время под «столярку» переоборудовал гараж. Электрический лобзик, шлифовальный станок, струбцины и резцы - главные инструменты мастера. Он работает практически с любым материалом: красное дерево, карагач, дуб, ясень, береза. Среди всего изобилия есть и фруктовые деревья - груша, вишня, яблоня и слива. «Однажды сделал эксклюзивную полку из огромной ветки», - вспоминает Николай Созданов.

Заказы Николай принимает отовсюду. В столярке каждый день шумно, но родные к этому привыкли. Сейчас дочь Мария готовится к очередной ярмарке. Интерес к работам мастера большой, ведь каждая вещь, будь то солонка или журнальный столик, уникальна.

Мария уверена, что именно работа с деревом стала спасением для отца. Конечно, времена бывают разные, порой и здоровье подводит, но Николай Созданов находит в себе силы и отправляется в любимую мастерскую. Восторженные и сердечные отзывы людей, приобретающих деревянную посуду, воодушевляют мастера, придают сил трудиться и жить дальше, несмотря ни на что.