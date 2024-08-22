«Чтобы не отличались от современных». Губернатор Подмосковья — о капитальном ремонте школ

«Мы стараемся сделать особый акцент, потому что школ настроили уже достаточно, однако это не значит, что мы не будем капитальный ремонт делать. Мы будем. По президентской программе мы делаем по 60 капитальных ремонтов», - сказал глава Подмосковья.

Он поблагодарил директоров и родителей учеников, вовлеченных в процессы модернизации. Они привносят свои идеи в обновление.

Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью.

Среди них 39 новых и 40 - после ремонта.

Открытие 39 новых образовательных центров ликвидирует вторую смену в 42 школах Подмосковья. Это коснется минимум 15 тысяч учеников.

«Мы будем и дальше капиталить школы, чтобы эти намоленные места ничем не отличались от новых современных школ», - подчеркнул губернатор.

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