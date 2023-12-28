28 декабря 2023, 14:21

«Чтобы барьеров было меньше». Андрей Воробьев рассказал о поддержке инвесторов в Подмосковье

Фото: Константин Семенец
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Индустриальные парки, льготные кредиты и недвижимость за один рубль — Подмосковье предлагает инвесторам беспрецедентные меры поддержки. Это помогает двигать экономику региона вперед и создавать новые рабочие места, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

«В Подмосковье вы можете и недвижимость получить за рубль, и землю для бизнеса. Разные возможности. Мы сейчас стимулируем все меры поддержки. Наметили программу по строительству современных индустриальных парков, их будет около 10. Первый - это Одинцово, второй - Ленинский, третий - Домодедово. С нашим участием построят производственные мощности, подведут дороги и инфраструктуру. Считаем это очень важным проектом, который позволит нам дополнительно создавать порядка 100 тысяч рабочих мест каждый год. Такая задача перед нами стоит», - отметил Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что в 2023 году благодаря инвестициям создано 70 тысяч новых рабочих мест. Подмосковные индустриальные парки загружаются, несмотря на все сложности, санкции и ограничения.

«Чаще мы видим отечественных предпринимателей. Российский бизнес вкладывает, и это очень радует. Мы со своей стороны поддерживаем и делаем все, чтобы барьеров на пути бизнеса было как можно меньше», - подчеркнул губернатор.

В Московской области создан Центр содействия строительству, который помогает инвесторам реализовать проект, не отвлекаясь на бумажную волокиту. Менеджеры берут на себя все согласования и оформления, освобождая бизнес от головной боли и мытарств. Это делает регион еще более привлекательным для развития производств, строительства заводов и предприятий.

В 2023 году Подмосковье запустило новую программу поддержки бизнеса - «Недвижимость за 1 рубль».

«На инвестиционной карте сейчас 230 объектов - выбираешь, подаешь заявку и подписываешь договор аренды по одному рублю за один квадратный метр площади в год. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, а здания - до 15 лет. Получить недвижимость можно всего за 10 дней», - напомнил Воробьев.

Сейчас по программе «Недвижимость за 1 рубль» предоставили уже 137 объектов. Инвесторы должны привести недвижимость в порядок, после чего ее можно использовать по целевому назначению.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Индустриальные парки, льготные кредиты и недвижимость за один рубль - Подмосковье предлагает инвесторам беспрецедентные меры поддержки. Это помогает двигать экономику региона вперед и создавать новые рабочие места, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Строительство Андрей Воробьев Недвижимость Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
28 декабря 2023, 15:24
Еще 6 участков земли под строительство домов реализовали на торгах в Бронницах
Фото Минимущества
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В Бронницах через аукцион реализовали еще шесть земельных участков под строительство домов. Общая сумма лотов составила 9,3 миллиона рублей, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Площадь участков варьируется от 600 до тысячи «квадратов».

Купить или арендовать землю могут физические и юридические лица. Лоты можно посмотреть на портале, по ссылке или на официальном интернет-ресурсе администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Строительство Бронницы
28 декабря 2023, 15:24
Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники
Министерство ЖКХ МО
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Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Они будут дежурить круглосуточно, чтобы обеспечить чистоту и порядок в регионе.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, коммунальщики будут готовы оперативно реагировать на любые возможные ситуации. Особое внимание уделят своевременному вывозу мусора.

«Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц Министерства ЖКХ и подведомственных организаций, службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере, дежурит и ремонтный персонал», - сказал он.

Региональные операторы будут вывозить мусор с самых проблемных контейнерных площадок в два раза чаще. Там также разместят дополнительные баки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники ЖКХ Новый год
28 декабря 2023, 14:50
Детский писатель Александр Прасол выпустил сказку про «Метровагонмаш» в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Александр Прасол написал сказку о вагоностроительном предприятии в Мытищах. На создание произведения детского писателя вдохновила экскурсия по «Метровагонмашу».

В декабре редакцию журнала «Думай!», где работает Александр Прасол, пригласили посетить «Метровагонмаш» в Мытищах. Автор написал сказку о предприятии и опубликовал ее в интернете.

Прочитать историю «Как Святогорчик в Мытищах Новый год встречал!» может любой желающий. Она доступна в сети бесплатно.

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Мытищи Писатели
28 декабря 2023, 14:46
Более 6 тысяч недостроенных объектов устранили в Подмосковье за 6 лет
Мособлархитектура
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За последние шесть лет в Московской области ликвидировали около 6,3 тысячи объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Работы провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Порядка 6,3 тысячи проблемных объектов было ликвидировано путем достроя, приведения зданий в соответствие установленным требованиям или сноса. В настоящее время в работе находятся еще 3,3 тысячи объектов, по которым мы продолжаем все необходимые мероприятия», - заявил Гордиенко.

Также министерство вовлекло в использование бесхозные участки земли. По словам министра, в начале работы, в 2018 году, в регионе ликвидировали всего 140 долгостроев, а в этом году - уже 1,3 тысячи объектов. Больше всего таких объектов довели в Одинцове - 757, в Ступине - 251, в Раменском - 239, в Орехово-Зуеве - 238 и Солнечногорске - 229.

С помощью местных жителей, которые сообщали об аварийных и недостроенных объектах через портал «Добродел», удалось выявить 1,4 тысячи объектов. Из них более половины уже ликвидировали.

Одним из таких объектов стала школа в Дмитрове в селе Озерецкое. Здание начали строить в 2017 году, однако работы прекратили. В итоге благодаря работе вместе с Мособлархитектурой четырехэтажное учебное заведение на 550 мест площадью 12,5 тысячи квадратных метров сдали. Школа открылась в сентябре этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Строительство

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