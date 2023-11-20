Члены солнечногорского общества инвалидов собрали посылку для бойцов СВО
Солнечногорское общество инвалидов оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Представители организации регулярно собирают посылки военнослужащим.
Члены солнечногорского отделения общества при поддержке неравнодушных граждан и сотрудников магазина «Пятерочка» продолжают собирать и доставлять гуманитарную помощь военнослужащим в зону специальной военной операции.
Уточняется, что все желающие жители округа могут присоединиться к активистам и внести посильный вклад по адресу: улица Почтовая, дом № 29. Прием ведется по понедельникам, средам и субботам с 10 до 13 часов дня.
«Эти посылки для них - радость и тепло родного дома. Мы хотим не словами, а реальными делами отблагодарить наших защитников! Делаем все, что в наших силах! Благодарим всех за помощь и поддержку в сборе гуманитарной помощи», - отметила председатель общества инвалидов городского округа Солнечногорск Лариса Альбицкая.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов уделять персональное внимание семьям бойцов СВО.
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