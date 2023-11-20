Члены солнечногорского общества инвалидов собрали посылку для бойцов СВО

Результаты государственной кадастровой оценки утвердили в Подмосковье

Результаты государственной кадастровой оценки, проведенной в Московской области, охватили 9,5 миллиона зданий, помещений и сооружений. В случае обнаружения ошибок, рекомендуется обратиться в Центр кадастровой оценки.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что полученные в ходе оценки объектов недвижимости результаты будут взяты за основу при расчете имущественных налогов за 2024 год.

«На новую стоимость повлияли в том числе ценообразующие факторы, к которым относятся, к примеру, близость к Москве, наличие дорог, близость трасс, стоимость объектов рынка, наличие коммуникаций, транспортная доступность, строительство соцобъектов и другие», - сообщила Наталья Адигамова.

Отметим, что распоряжение от 17.11.2023 № 15ВР-2636 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости» официально опубликуют на страницах газеты «Ежедневные новости. Подмосковье». Также в документе будет содержаться приложение с кадастровым номером объекта, которое позволит проверить его новую кадастровую стоимость.

Кроме того, любой гражданин может обратиться за разъяснениями относительно установленной кадастровой стоимости, а также потребовать исправлений в случае обнаружения ошибок. Сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. Он подчеркнул, что это поможет привлечь около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».