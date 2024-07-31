Члены клуба «Активное долголетие» из Лобни научились делать оберег «Подкова»

В рамках проекта «Активное долголетие» лобнинцы старшего поколения смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию оберега «Подкова».

«Такой оберег - это элемент древнеславянских верований. По легенде, он приносит удачу в делах и благополучие в доме. Для изготовления сувенира мы использовали заготовку в форме подковы, бечевку и декоративные элементы природной тематики», - поделились участники мастер-класса.

Для членов клуба организуют творческие и спортивные мероприятия, занятия и мастер-классы. Участники слушают лекции, посещают экскурсии и танцевальные вечера.

Вступить в клуб «Активное долголетие» могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины - от 55. Записаться можно онлайн на сайте проекта, а можно прийти с социальной картой по адресу: городской округ Лобня, улица Молодежная, дом № 4. Подробности по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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