22 ноября 2024, 14:57

Чистоту воздуха проверили в 15 округах Подмосковья за неделю

Минэкологии МО
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За неделю экологи совершили 19 выездов для проверки чистоты воздуха в Подмосковье. Они измерили концентрацию загрязняющих веществ в Балашихе, Солнечногорске, Щелкове, Королеве, Мытищах, Рузе, Наро-Фоминске и других округах.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пробы воздуха взяли в 36 местах, в том числе рядом с промышленными и коммунальными объектами и площадок обращения с отходами.

Ни в одном муниципалитете не выявили превышений концентрации загрязняющих веществ. Как отметили в ведомстве, на это повлияли метеорологические условия и контроль за выбросами.

Экология
22 ноября 2024, 15:34
Более 23 тысяч человек оформили электронную подпись в МФЦ Подмосковья за год
Фото: Евгений Пронин
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С начала 2024 года услугой подтверждения личности для оформления электронной подписи через мобильное приложение «Госключ» воспользовались свыше 23 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Учитывая растущий интерес граждан к цифровым сервисам, в декабре прошлого года в МФЦ Королева, Орехово-Зуева и Реутова мы запустили пилотный проект по подтверждению личности для получения сертификатов в приложении „Госключ“. В апреле этого года такая возможность появилась во всех отделениях МФЦ Московской области. Сейчас мы видим, что востребованность услуги продолжает расти», - уточнила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Для получения сертификата потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», паспорт и смартфон для визита в МФЦ. После оформления электронной подписи пользователи смогут удаленно подписывать документы, связанные с покупкой недвижимости, регистрацией прав собственности, заключением договоров, подачей заявлений и другими важными задачами.

Госуслуги МФЦ
22 ноября 2024, 14:26
Свыше 240 бригад направили для ликвидации последствий урагана в Подмосковье
Мособлэнерго
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Подмосковные энергетики всю ночь восстанавливали поврежденные из-за урагана линии электропередачи. Массовых отключений электричества в регионе не допустили, работа по устранению последствий стихии продолжается.

По необходимости энергетики подключали передвижные электростанции. В некоторых населенных пунктах уже обратно перевели потребителей с резервной на постоянную схему электроснабжения.

Сейчас все социальные объекты и жилой фонд обеспечены электричеством. Продолжаются локальные работы по ликвидации нарушений, вызванных падением деревьев на ЛЭП и шквалистым ветром. Наибольшее количество сбоев устраняют в округах Домодедово, Серебряные Пруды, Шаховская и Зарайск.

Для устранения последствий урагана в Подмосковье направили 245 бригад энергетиков и 294 машины. Работы продолжаются.

Электричество Ураган
22 ноября 2024, 13:53
Детскую команду по адаптивному хоккею создали в Красногорске
Unsplash
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Мастер-класс и турнир по слэдж-хоккею провели на ледовой арене имени Петрова. Участники команды «Зенит Красногорск» впервые сразились с соперниками и победили во всех матчах.

Команду по адаптивному хоккею для детей «Зенит Красногорск» создали при поддержке главы округа Дмитрия Волкова.

«Я смотрела сегодня тренировку перед началом турнира и, кроме слов восхищения и благодарности тем, как занимаются эти ребята, как поддерживают их родители, как поддерживают их тренеры, - слов можно не находить», - поделилась первый заместитель главы администрации в Красногорске Наталья Тимошина.

После мастер-класса провели турнир, в котором приняли участие дети от семи до 16 лет. Три команды «Крылья Советов», «Реванш» и «Зенит Красногорск» вышли на лед. В адаптивном или следж-хоккее спортсмены перемещаются на специальных санях - это единственное отличие от классической игры с шайбой.

«Слэдж-хоккей - это от английского „сани“. В принципе, тот же хоккей, только он не вертикальный, а горизонтальный», - уточнил главный тренер сборной по адаптивному хоккею «Крылья Советов» из Москвы Константин Бабин.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья слэдж-хоккей - это новое возможности и окно в большой спорт. Впереди - перспективы, встречи с соперниками из разных уголков страны, поездки, впечатления и интересные знакомства.

«Сегодня на арене имени Петрова проходит турнир, который служит началом создания новой команды „Зенит Красногорск“, о которой мы заявляли полгода назад. В рамках этого турнира объявлен сбор на поддержание работы команды для участия детей „Зенит Красногорск“ в турнирах, которые проходят в других городах», - рассказала руководитель проекта по развитию адаптивного хоккея в Красногорске Вера Иванова.

Для команды «Зенит Красногорск» состоявшийся турнир стал дебютным. Ребята победили во всех матчах. В конце участников наградили памятными подарками.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Хоккей
22 ноября 2024, 13:51
Еще две незаконные торговые точки снесли в Красногорске
Unsplash
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В Красногорске продолжается снос незаконно построенных торговых объектов. Недавно ликвидировали овощную лавку в Павшинской Пойме и магазин в Опалихе.

Администрация Красногорска предупредила владельцев овощной лавки в Павшинской Пойме и поручила ликвидировать здание. Эту же просьбу адресовали собственникам магазина в Опалихе. Строения снесли.

Такую работу специалисты проводят для того, чтобы сохранить опрятный облик городских улиц.

«Приоритетной задачей администрации является приведение объектов в нормативное состояние, а также в правовое русло. В тех же случаях, когда объекты по различным причинам невозможно привести в соответствие, они подлежат демонтажу в установленном порядке», - уточнила заместитель начальника отдела потребительского рынка администрации в Красногорске Нелли Мамедова.

Более 40 незаконных объектов уже снесли в Красногорске за 2024 год. Обнаружить строения помогают не только рейды отдела потребительского рынка округа, но и обращения граждан. Вышеперечисленные две точки ликвидировали как раз таким образом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск

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