Чистоту еще более 10 тысяч дворов проверили в Подмосковье

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, инспекторы проверяют объекты по специальному чек-листу, который состоит из 20 пунктов. При выявлении нарушений, территорию осматривают повторно.

«На сегодняшний день наши сотрудники проверили порядка 10 тысяч объектов, во всех городских округах региона, а приняли более семи тысяч из них. Работы по осмотру дворовых и общественных пространств продолжаются. Мы также отслеживаем динамику муниципалитетов по исполнению поручений, они продолжают приводить объекты в соответствие и увеличивать процент принятия», - сказал он.

Специалисты проверяют наличие песка в песочницах, покраску заборов и ограждений, обрезку кустарников и многое другое. Лучшие результаты показали Серебряные Пруды, Реутов и Ступино.

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