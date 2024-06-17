17 июня 2024, 13:57

Чистоту еще более 10 тысяч дворов проверили в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Около 10 тысяч придомовых территорий проверили в Подмосковье по чек-листу после проведения месяца чистоты.

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, инспекторы проверяют объекты по специальному чек-листу, который состоит из 20 пунктов. При выявлении нарушений, территорию осматривают повторно.

«На сегодняшний день наши сотрудники проверили порядка 10 тысяч объектов, во всех городских округах региона, а приняли более семи тысяч из них. Работы по осмотру дворовых и общественных пространств продолжаются. Мы также отслеживаем динамику муниципалитетов по исполнению поручений, они продолжают приводить объекты в соответствие и увеличивать процент принятия», - сказал он.

Специалисты проверяют наличие песка в песочницах, покраску заборов и ограждений, обрезку кустарников и многое другое. Лучшие результаты показали Серебряные Пруды, Реутов и Ступино.

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Благоустройство
17 июня 2024, 14:09
Глава Подмосковья рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией
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Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

«Что касается экономики, мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки для того, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, сотрудничаем с Республикой Беларусь. И наш отечественный бизнес тоже», - сказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что российские проекты получают колоссальную поддержку по государственным программам и от Фонда развития промышленности.

Например, начинается большой проект современного индустриального парка в Ленинском городском округе, подытожил губернатор.

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Андрей Воробьев Владимир Путин Экономика
17 июня 2024, 13:58
Спортивный комплекс «Орион» в Балашихе планируют открыть осенью этого года
Пресс-служба администрации Балашихи
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Спортивный комплекс «Орион» планируют открыть после ремонта этой осенью. Один из старейших объектов Балашихи станет спортивным городком. Общая площадь — свыше 26 тысяч квадратных метров. Все работы выполнены на 70%.

На данный момент на объекте трудится 70 человек и пять единиц техники. В спортивном комплексе отремонтируют бассейн, борцовский и боксерский залы. Затем займутся установкой трибун на почти три тысячи зрительских мест. На данном участке все работы завершат к сентябрю этого года.

«К 1 сентября мы планируем открыть футбольное поле с подогревом, трибуны и подтрибунные помещения, где будут располагаться современные раздевалки. Также планируем закончить ремонт здания детско-юношеской спортивной школы и завершить благоустройство. 1 сентября все работы будут завершены, 2 сентября планируем торжественное открытие стадиона», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Следующим этапом станет обновление второго комплекса - детско-юношеской спортивной школы. Основные строительные работы здесь завершены. Сейчас здесь занимаются инженерными коммуникациями и скоро приступят к благоустройству территории. Открытие планируют в ноябре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Стадион сможет вместить свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Балашиха Ремонтные работы
17 июня 2024, 13:58
Педагог Елена Ищук из Химок провела мастер-класс для коллег из Казани
Администрация Химки г.о.
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Финалист конкурса «Воспитатель года», музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук провела мастер-класс для преподавателей из Казани. Педагог поделилась с коллегами своим уникальным опытом и методами работы с детьми.

Педагогический стаж Елены Ищук - более 25 лет. Женщина работает в детском саду «Котенок» с самого открытия. Также Елена уже десять лет преподает в школе.

«Сегодня я вела открытое занятие для наших гостей из Казани. Тема моей профессиональной находки - поддержка детской инициативы в подготовке праздника: как можно поддержать самостоятельность ребенка, развить его ответственность за собственный выбор и как это совместить в подготовке праздника. Дети у нас меняются, мир вокруг нас тоже и, конечно же, жизнь в детском саду тоже должна поменяться», - рассказала музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук.

Отметим, что педагог стала финалисткой регионального этапа конкурса «Воспитатель года - 2024». Жительница Химок в отборочном этапе соревновалась с 52 педагогами из разных городов Подмосковья. В августе определят победителя, который представит Московскую область на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.

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Дети Школы Химки Казань Детские сады
17 июня 2024, 13:48
Кулинарный мастер-класс провели в Лобне для семей участников СВО
Администрация г.о. Лобня
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Семьи участников СВО поучаствовали в мастер-класс по лепке пельменей. В нем приняла участие и глава Лобни Анна Кротова.

Цветные пельмени из теста, окрашенного шпинатом и куркумой, лепили участники мастер-класса. Мероприятие прошло в рамках оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям.

«Мы каждую неделю стараемся придумать что-то интересное для таких встреч. В этот раз мы лепили разноцветные пельмени. Мне кажется, все получили массу положительных эмоций!», - прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Также в округе работает муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей. Адрес: ул. Мирная, 13 корпус 2.

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Лобня Семья Военные

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