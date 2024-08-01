01 августа 2024, 13:23

Чистое молоко и натуральные сыры. Сергей Ляшенко из Пушкино раскрыл секрет успешного развития фермы

Телеканал «360»
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Сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности. Об успешных практиках аграриев и возможностях для бизнеса в Московской области, рассказал глава КФХ «Ляшенко С. Н.» городского округа Пушкино Сергей Ляшенко в интервью Яне Фомичевой на 360.ru.

Специалист занимается молочным и мясным животноводством. На его ферме насчитывается несколько сотен голов скота, среди которых козы, овцы и коровы. Предприниматель получил от правительства Московской области субсидии на приобретение животных и лизинг техники, а также выиграл грант на развитие семейной фермы.

Сергей Ляшенко отметил, что в Подмосковье фермерам предоставляются места на ярмарках, а также есть возможность разместить торговую точку. При этом сделать это можно онлайн.

«Эти места предоставляются безвозмездно и без торгов, предприниматель лишь платит аренду», - отметил Ляшенко.

Специалист также объяснил разницу в фермерской продукции и товарами, которые можно найти на полках магазинов.

«У нас на производстве используется стопроцентно чистое молоко. Мы делаем сыры из трех видов молока - козьего, овечьего и коровьего. У нас нету купажирования молока, у нас нету добавки ферментов, заменяемых, допустим, по вкусовым характеристикам овечье молоко», - объяснил специалист.

При создании фермы особое внимание было уделено выбору племенных животных, которых привезли с разных частей мира. Специалисты подбирали качество и вкусовые характеристики молока, чтобы понять, какой сыр получится.

При этом с 1 сентября стартует специальная маркировка, которая должна будет присутствовать на всех продуктах от фермерских хозяйств. Это даст покупателю возможность отследить, каким предприятием сделан этот продукт, его состав, дату выпуска.

«Покупатель видит, какого числа он был выпущен с предприятия, срок годности. Это контроль за теневым оборотом продукции и просроченными продуктами. Как потребитель мы покупаем честный продукт», - добавил Сергей Ляшенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство Пушкино Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
01 августа 2024, 14:18
Федор Фроловский из Подмосковья установил рекорд на Чемпионате МЧС России
Главное управление МЧС России по Московской области
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Первенство и Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту начался в Йошкар-Оле 31 июля. В первом виде программы — штурмовой лестнице — новый рекорд страны установил участник из Подмосковья.

В финальном забеге у юношей старшей возрастной группы победу одержал представитель Московской области Федор Фроловский. На высоту второго этажа он забрался за 10.06 секунды - это новое высшее достижение России.

После первого дня команды юношей и девушек Московской области, а так же взрослых участников из Подмосковья занимают первые места.

Соревнования продлятся до 3 августа.

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Спортсмены
01 августа 2024, 14:15
Подмосковье нарастило объем выпуска обуви на 74% за год
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Производство обуви выросло в Подмосковье за полгода более чем на 74% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Рост показали и другие отрасли, рассказали в Мининвесте.

Как рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, в целом производство изделий из кожи в регионе выросло более чем в 1,5 раза.

«За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза - на 53,5%», - отметила она.

Рост показали и другие отрасли промышленности. Так, за полгода на 16,3% вырос выпуск одежды, а предприятия по отделке тканей нарастили объемы на 49,8% Узнать больше о состоянии подмосковной промышленности можно по ссылке.

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Заводы Промышленность
01 августа 2024, 14:07
Глава Подольска поздравил вошедших в топ-100 региона учителей округа
Пресс-служба администрации
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Четыре педагога из Подольска вошли в топ-100 учителей Московской области. Они получат премию по 100 тысяч рублей от губернатора региона.

Лучшими стали учителя истории и обществознания школ № 34 и гимназии № 3 Олег Деревянко и Александр Меньшиков. Также в рейтинг вошли учитель информатики школы № 6 Алексей Гусаков и учитель математики лицея № 23 Мария Ткаченко.

Педагогов поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Каждый учитель - настоящий фанат своего дела. Все являются обладателями различных наград, призерами профессиональных конкурсов, участниками региональных и всероссийских конференций. Но самое главное - их искренне любят ученики, и это главный показатель профессионализма наших преподавателей», - сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Отметим, что также учителя получат по 100 тысяч рублей в качестве премии от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Подольск Учителя
01 августа 2024, 13:47
Жителям Подмосковья напомнили порядок смены радиаторов отопления
Unsplash
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С приближением отопительного сезона жители задумываются о необходимости заменить радиаторы отопления в своих квартирах. А когда лучше проводить замену — летом или зимой? В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что каждая отопительная система проектируется индивидуально, поэтому важно выбирать радиаторы, соответствующие проектной документации.

В министерстве подчеркнули, что в случае, если радиаторы начинают протекать, замену нужно провести незамедлительно, закрыв радиаторный кран и обратившись в управляющую организацию. Плановую же замену рекомендуют доверить профессионалам, чтобы избежать ошибок. Отмечается, что срок службы радиаторов в среднем составляет 25 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах постройки почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске до конца 2024 года.

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Отопление

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