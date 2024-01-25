Число жертв ДТП с участием такси в Подмосковье сократилось на 19% за год

Покупка недвижимости — серьезный шаг для каждого. Чтобы ничто не омрачило это событие, Министерство имущественных отношений Московской области напомнило способы безопасного проведения сделок.

Прежде всего, важно запретить регистрацию без личного участия. Это можно сделать в любом МФЦ или в личном кабинете на официальном портале Росреестра.

Во-вторых, следует оформить согласие на электронную сделку.

Это позволит заключить сделку с цифровой подписью.

Без такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна. Заявление также можно подать через МФЦ или по почте, предварительно заверив подпись у нотариуса.

Также при покупке недвижимости следует запросить выписку из ЕГРН и узнать, кто интересовался недвижимостью. Специальная справка содержит информацию о физических и юридических лицах, а также органах местного самоуправления и государственной власти, которые ранее получали сведения об объекте недвижимости.

Одно из самых важных правил - производить оплату только после регистрации недвижимости. При подписании договора покупатель передает деньги банку, а продавец получает их после регистрации перехода прав.

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