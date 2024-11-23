23 ноября 2024, 00:15

Число зарядных станций для электромобилей в Наро-Фоминске увеличилось до 10

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В Московской области активно развивают электрозарядную инфраструктуру: к концу года число зарядных станций может превысить 650 единиц. В Наро-Фоминском городском округе уже разместили 10 таких пунктов для подзарядки электромобилей.

Зарядные станции в Наро-Фоминске расположены у дома № 7 на площади Свободы, у дома № 10 на улице Маршала Жукова, у дома № 5 по улице Найданова-Железнова, на участке № 43 74 километра Киевского шоссе, в деревне Елагино на 76 километре Киевского шоссе, в деревне Нефедово на 85 километре Киевского шоссе с правой стороны, в деревне Назарьево, в городе Верея вблизи дома № 75 на 1-й Советской улице, в городе Апрелевка у домов № 87 и № 89 на Апрелевской улице.

В Московской области все зарядные пункты можно найти в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт», «Plug me» от «Мособлэнерго» и других компаний.

Отметим, что всего в регионе сейчас действуют свыше 530 станций разной мощности. К концу года их количество может возрасти до 650 единиц и более.

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Наро-Фоминск Машины Электромобили
23 ноября 2024, 00:02
Минтранс Подмосковья призвал проявить осторожность на дорогах из-за циклона
Минтранс Подмосковья
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Балканский циклон «Каэтано» придет в Подмосковье в ночь на 23 ноября. Синоптики предупреждают, что устойчивый снежный покров может сформироваться до 4-10 сантиметров. В связи с ухудшением погодных условий в Минтрансе Подмосковья советуют проявить осторожность на дорогах.

Согласно прогнозам, уже 24 ноября на территории Московской области наступит метеорологическая зима - произойдет «устойчивый переход» среднесуточной температуры воздуха к показателям ниже нуля. На дорогах возможно образование гололедицы.

В Минтранс Подмосковья отметили, что дорожные службы внимательно следят за ситуацией на дорогах. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров, в черте населённых пунктов и в пешеходных зонах снижать скорость до минимума.

Пешеходам следует не отвлекаться на телефон при переходе дороги, а также проявить особую осторожность при переходе железнодорожных путей.

Дороги Погода
22 ноября 2024, 23:24
Пострадавшие от беспилотников лоджии дома в Раменском остеклят в декабре
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Дом № 6 на Спортивном проезде в Раменском городском округе 10 сентября пострадал в результате нападения беспилотного летательного аппарата. Глава муниципалитета Эдуард Малышев проверил, как проходят восстановительные работы.

Самые сложные черновые работы внутри жилых помещений почти завершили. Подходит к концу и подготовка к отделке квартиры на 12 этаже. Остеклять лоджии начнут с середины декабря.

Как рассказал представитель подрядчика, работы внутри жилых помещений могут выполнить с опережением графика. Так, остекление лоджий планируют закончить до 25 декабря.

«Новый 2025 год люди должны встречать в своих квартирах. Движемся к выполнению этой задачи», - написал руководитель Раменского городского округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

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Раменское Ремонтные работы
22 ноября 2024, 21:14
Российско-китайский музыкальный концерт прошел в Черноголовке
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В Черноголовке завершился Открытый музыкальный фестиваль Московской области «Культура и интеллект». Финалом мероприятия стал концерт российских и китайских исполнителей.

Организовала фестиваль Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития». Впервые на сцене выступили музыканты из России и Китая. Студенты и выпускники Московской государственной консерватории и Академии имени Гнесиных исполнили специально подготовленную для этого вечера программу.

Необычный арт-перформанс художницы Анны Калугиной стал изюминкой вечера. Во время исполнения сюиты «Карнавал животных» Камиля Сэн-Санса она сделала набросок, выражая эмоции и впечатления от музыки.

Концерт посетила делегация посольства Китая, которую возглавил советник-посланник по культуре господин Фэн Литао.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за такой прекрасный концерт. Я действительно получил большое удовольствие и энергию. Мне особенно понравилось то, что в концерте участвовало множество китайских студентов», - поделился он.

Гости из Китая вместе с представителями культурного и научного сообщества Черноголовки обсудили возможности организации новых совместных мероприятий.

Отметим, что фестиваль «Культура и интеллект» проходит в Черноголовке с 2015 года. Он стал масштабным событием, привлекающим жителей и гостей наукограда. Подробную информацию о культурной жизни Черноголовки можно узнать на сайте города в разделе «Афиша».

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Концерты Музыка Черноголовка
22 ноября 2024, 20:49
Бюст герою Отечественной войны Ивану Дорохову открыли в Рузском округе
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Памятник герою Ивану Дорохову установили рядом с монументом павшим в годы Великой Отечественной войны жителям поселка Дорохово. Церемонию открытия бюста посетили представители администрации Рузского городского округа, депутаты и жители населенного пункта.

В честь героя Бородинского сражения и всей Отечественной войны 1812 года, генерала-лейтенанта русской императорской армии Ивана Дорохова установили бюст в поселке Дорохово Рузского городского округа.

«Данный населенный пункт носит имя Дорохова, поэтому и было приятно решение возвести именно на этом месте бюст в память о герое», - рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Памятник поставили вблизи монумента павшим в годы Великой Отечественной войны жителям населенного пункта и стелы воинской доблести.

«Это нужно нам, нынешним жителям поселка, нашей молодежи! Мы думаем, что это поможет учителям воспитывать в молодежи патриотизм», - поделилась заместитель директора Дороховской школы Инна Игнатьева.

В торжественной церемонии открытия памятника и возложения венков приняли участие заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова, депутат Совета депутатов Рузского округа Андрей Рыбальченко, общественники, школьники и жители поселка.

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Памятники Руза

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