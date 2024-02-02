Число технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье сократилось на 3% за неделю

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Оперативные группы совершили 62 выезда в разные городские округа. Из 274 сбоев 68 касались теплоснабжения, 48 - горячего и 33 - холодного водоснабжения. Кроме того, 125 жалоб постуило на качество электроснабжения.

Всего с начала 2024 года сотрудники аварийно-восстановительной службы совершили 523 выезда в разные населенные пункты, расположенные на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят провести масштабную модернизацию устаревших теплосетей.

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