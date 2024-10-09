09 октября 2024, 14:35

Число случаев неправильной парковки сократилось в 4 раза в Подмосковье за год

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Жители Московской области могут фиксировать случаи незаконной парковки автомобилей с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». В третьем квартале текущего года граждане помогли выявить около 320 нарушений, связанных с парковкой у контейнерных площадок.

В результате, владельцам автомобилей выписали штрафы на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Больше всего нарушений произошло в Ленинском городском округе, где зафиксировали 40 случаев неправильной парковки у пунктов скопления отходов. В Химках и Котельниках выявили 33 и 29 случаев соответственно. Кроме того, в Красногорске и Одинцово местные жители помогли привлечь к ответственности 23 и 28 владельцев транспортных средств.

В Минтрансе подчеркивают, что количество незаконных парковок снизилось в четыре раза по сравнению с 2023 годом благодаря принятым министерством мерам.

Чтобы самостоятельно привлечь нарушителя к ответственности, пользователям необходимо перейти в раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», выбрать категорию «Парковка у контейнерной площадки» и загрузить видео продолжительностью 15 секунд с зафиксированным нарушением.

После подачи информации Минтранс запросит данные о владельце автомобиля в ГИБДД Московской области и примет соответствующее решение.

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Штрафы Водители
09 октября 2024, 14:37
Уникальный гольф-курорт построят в Домодедове в 2027 году
Мособлархитектура
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Мособлархитектура подтвердила проект нового туристического комплекса «Гольф-курорта „Шишкино“» в одноименной деревне городского округа Домодедово. Он расположится рядом с трассами М-4 Дон, Каширским шоссе и ЦКАД.

Как сообщил министр архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, проект выделяется тем, что объединяет различные направления для спорта, отдыха и оздоровления. Завершение строительных работ запланировано на третий квартал 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию создаст свыше 350 рабочих мест.

В рамках проекта предусмотрено создание 24-луночного гольф-поля, клубного дома, академии гольфа, акватермального комплекса и пятизвездочной гостиницы с медицинско-оздоровительным центром. Также планируются малоэтажные гостиничные корпуса.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что архитектурное решение комплекса направлено на гармонию с природой. Одним из главных элементов станет большой гостинично-оздоровительный комплекс с белоснежным силуэтом, который будет отражать рельеф гольф-полей.

Гостинично-оздоровительный комплекс будет иметь углубленные горизонтальные линии ленточного остекления, создающие балконы и эффект игры света и тени. Для отделки наружных стен выбор пал на стеклофибробетон и керамогранит. Медицинско-оздоровительный центр разместится на нижних уровнях правого крыла, а первый и второй этаж с левой стороны займут конференц-зал, ресторан и административные помещения. На верхних этажах предусмотрено 103 номера для размещения 233 человек.

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Отдых Строительство Рабочие места Город Домодедово Архитектура
09 октября 2024, 14:36
Свыше 5 тысяч человек прокатились летом на колесе обозрения в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Колесо обозрения — главная точка притяжения и одна из самых популярных достопримечательностей Химок. С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, Канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню.

Колесо обозрения в парке Толстого - одно из самых высоких в Подмосковье. Оборот аттракциона длится 16 минут.

Одновременно на нем могут прокатиться 144 человека в 24 кабинках. Вечером рядом с колесом создается особая атмосфера, так как на нем зажигается красочная иллюминация.

Аттракцион продолжает работать и в холодное время. Кабинки оснащены кондиционерами и системами отопления.

Время его работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

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Химки Парки
09 октября 2024, 14:36
Более 550 семей заедут в новые корпуса ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцове
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Корпусам № 10 и № 11 в жилом комплексе «Высокие Жаворонки» присвоили кадастровые номера. Совсем скоро новоселье здесь отпразднуют 583 семьи.

Участники долевого строительства могут теперь оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также провести другие юридические действия.

Девелопером проекта является компания «Гранель». Благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области удачно зарегистрированы объекты на кадастр.

Отметим, что корпуса № 10 и № 11 построены в соответствии с современными стандартами жилой застройки. Здесь есть разнообразные функциональные планировки, благоустроенные территории и зеленые зоны, а также современные детские и спортивные площадки.

Общая площадь зданий составляет более 45 тысяч квадратных метров. Входные группы оснащены колясочными для хранения велосипедов и самокатов, а также помещениями для консьержей.

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Одинцово Благоустройство Строительство
09 октября 2024, 13:39
Газовые сети обновили еще в 24 многоквартирных домах в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Модернизацию газового оборудования провели в 24-х домах в Мытищах. Тройная степень защиты повысит безопасность газоснабжения.

Будущее обновление газовых сетей коснется 34-х домов городского округа Мытищи. Две трети работ уже проведены, по 10 адресам специалисты приступили к замене оборудования.

Модернизация в этом году коснется домов № 19, 25 и 41 корпус 1 на Новомытищинском проспекте и дома № 28 корпус 1 на Олимпийском проспекте. Работы уже ведутся в домах на Сорокинском шоссе и в поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище».

Замена оборудования в многоквартирных домах поможет обезопасить систему газоснабжения, так как новая обладает тройной защитой и высокими стандартами качества. По мнению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Антона Велиховского, Подмосковье - один из первых регионов и одновременно лидер по модернизации газового оборудования.

Подробная информация о сроках проведения работ есть на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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