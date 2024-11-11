Число сбоев водоснабжения снизилось в Подмосковье на 17%

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Из общего числа инцидентов 152 касались горячего водоснабжения, 65 - холодного, 188 - теплоснабжения, 180 - электроснабжения. МОС АВС выполнило 38 выездов для контроля на местах. Помимо этого, специалисты провели 37 мероприятий по безопасности и антитеррору.

«Снижение технологических нарушений - это результат непрерывной и оперативной работы специалистов аварийной службы Подмосковья. Каждый сбой - это вызов, требующий немедленного решения для поддержания высокого уровня жизнеобеспечения населения», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С начала года специалисты МОС АВС выезжали в муниципальные образования свыше семи тысяч раз, из них 1,3 тысячи - рабочими бригадами, 5,7 тысячи - оперативными группами.