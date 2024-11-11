11 ноября 2024, 11:23

Число сбоев водоснабжения снизилось в Подмосковье на 17%

Министерство ЖКХ Московской области
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За неделю в Московской области количество сбоев в системе холодного водоснабжения снизилось на 17%. ГКУ МО «МОС АВС» поставило на контроль 586 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения, и все они были оперативно устранены.

Из общего числа инцидентов 152 касались горячего водоснабжения, 65 - холодного, 188 - теплоснабжения, 180 - электроснабжения. МОС АВС выполнило 38 выездов для контроля на местах. Помимо этого, специалисты провели 37 мероприятий по безопасности и антитеррору.

«Снижение технологических нарушений - это результат непрерывной и оперативной работы специалистов аварийной службы Подмосковья. Каждый сбой - это вызов, требующий немедленного решения для поддержания высокого уровня жизнеобеспечения населения», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С начала года специалисты МОС АВС выезжали в муниципальные образования свыше семи тысяч раз, из них 1,3 тысячи - рабочими бригадами, 5,7 тысячи - оперативными группами.

ЖКХ
11 ноября 2024, 12:03
Вечер в поддержку участников СВО прошел в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
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В концертном зале Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой прошел вечер, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. Организатором мероприятия стала Вероника Ионова, стипендиатка Губернатора Московской области.

На выставке, установленной в холле, были представлены фотографии участников специальной военной операции, отражающие их подвиги и личные истории. В завершении состоялся концерт-вернисаж, посвященный не только героям, но и их близким. В числе участников концерта были юные воспитанники школы, а также Юлия Зимина, супруга одного из бойцов. Она исполнила песню, основанную на сообщениях, которые ее муж отправлял из зоны боевых действий.

«Военнослужающие сражаются за Родину, за своих близких и за мир. Спасибо всем, кто участвовал в этом концерте и посетил его», - сказала директор центральной школы искусств «Гармония» Светлана Подоплелова.

Сергей Тестов, председатель Наро-Фоминской районной организации ветеранов, отметил, что память о героях, отдавших жизни за Родину, должна жить в сердцах каждого.

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Наро-Фоминск Концерты
11 ноября 2024, 11:56
Новая котельная появится в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск завершается строительство новой котельной. Два котла уже запущены, и ведутся последние настройки оборудования.

Строительство современной блочно-модульной котельной находится под постоянным контролем главы округа Алексея Малкина. По информации подрядной организации, уже через полторы-две недели котельная выйдет на заданные параметры теплоносителя и будет готова к работе. Новая котельная решит проблемы отопления для более ста домов Лопатинского, что давно было необходимо жителям микрорайона.

«Для нас это важное событие: теперь отопление будет стабильным и надежным, » - отметил глава округа Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья , обновят 185 километров теплосетей. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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ЖКХ Воскресенск
11 ноября 2024, 11:55
Нарушения в работе кафе выявили в деревне Пирогово в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Кафе с нарушающими все законы условия содержания обнаружили во время рейда по незаконным постройкам в деревни Пирогово. Документы о законности этого заведения рассмотрит межведомственная комиссия.

Администрация Мытищ и депутаты окружного совета обнаружили ряд нарушений в работе кафе «Шаурма» во время планового обхода территории деревни Пирогово. Сотрудники выявили нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности. Газовые баллоны стояли рядом с открытым огнем и печами, на кухне висела неисправная электропроводка. Правила хранения продуктов в холодильнике не соблюдались, отсутствовали санитарные книжки у поваров. Сотрудники кафе во время проверки поспешно удалились.

Кроме того, обнаружили незаконные стоянки грузовых автомобилей и использование жилого дома в качестве общежития для нелегальных мигрантов. Собственник утверждал, что имеет разрешительные документы на все эти объекты, однако его слова вряд ли будут подтверждены в суде.

Инспекции территорий продолжаются, в суд были направлены иски по всем выявленным нарушениям.

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Мытищи Законы Строительство
11 ноября 2024, 11:54
Обновленный мемориал «Вечный огонь» открыли в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В микрорайоне Красная Поляна в Лобне завершилась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь». Торжественное открытие состоялось с участием жителей и представителей администрации.

В ходе обновления комплекса строители уложили новую плитку, обустроили место захоронения и установили освещение. В октябре здесь высадили более четырехсот луковиц тюльпанов, а весной планируется добавить еще цветов, чтобы создать особую атмосферу. Комплекс посвящен 1320 воинам, павшим в 1941 году на Лобненском рубеже, где их мужество остановило наступление фашистских войск.

Настоятель Спасского храма, протоиерей Михаил Трутнев, провел литию по погибшим. Участники церемонии почтили память воинов минутой молчания и возложили к мемориалу красные гвоздики - символ памяти и благодарности за Великую Победу.

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Лобня Памятники История

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