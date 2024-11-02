Число сбоев на объектах ЖКХ уменьшилось в Подмосковье за неделю

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Более 200 сбоев были связаны с работой теплосетей. Нарушений в подаче горячей воды выявили 148 за неделю, холодной - 78. Еще 115 инцидентов касались работы электричества.

За неделю оперативные группы Аварийно-восстановительной службы Подмосковья выполнили 40 выездов в городские округа для контроля ситуаций.

В этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. План выполнили на 80%, отметил губернатор Андрей Воробьев.